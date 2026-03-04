華為在2026年世界移動通信大會上向全球客戶展示115個行業智慧應用案例，並與合作夥伴聯合發佈22項行業智慧解決方案

過去一年裡，人工智慧(AI)技術取得了飛速發展，推理模型和智慧體工作流皆日趨成熟，物理AI也開始真正興起。這使得AI工具得以開始進入核心生產場景，並助力相關應用從試點階段邁向大規模應用落地階段。如今，AI智慧體也能更好地理解和感知現實世界並與之互動，且已具備獨立決策的能力。

華為推出了ACT路徑，且ACT框架中明確指出的三個關鍵步驟是實現全面行業智慧化的必要條件。第一步是「對準高價值場景，商業閉環」。華為已協助客戶成功落地1000多個AI可以發揮重要作用的核心生產場景。第二步是「結合垂域數據治理，培育行業模型」。華為構建了六層AI安全框架，以確保AI生命週期的每個階段都安全可信。第三步是「做好人才技能轉換，加速智慧化應用打造」。現在需要既懂行業又懂AI的複合型人才。華為通過三個領域來實現這一點，包括實踐項目、CANN開源社區和華為雲上垂直行業社區，以及華為ICT學院。

華為與客戶合作發佈全球行業智慧應用展示案例

在峰會期間，包括南非國家電力公司(Eskom)、山東省港口集團、菲律賓Converge ICT公司、西班牙HM醫療集團(HM Hospitales)以及中國石油天然氣集團公司(CNPC)下屬中石油（北京）數智研究院等企業的高管在內的多位華為客戶登臺，共同發佈了115個全球行業智慧應用案例，為各行業組織機構開啟智慧化轉型之路提供了參考範例。

華為對SHAPE 2.0合作夥伴框架進行升級

華為以AI為核心引擎，對SHAPE 2.0合作夥伴框架進行了升級，此次升級包含五大重要更新：

首先是AI賦能產品升級。華為正將AI嵌入產品與解決方案中，例如新推出的網路智慧體現在能夠自動完成故障定位和網路優化，從而提升運維效率。

其次，華為升級了聯合創新機制。合作夥伴可以借助華為雲上的一站式AgentArts平臺，來開發智慧體及行業AI解決方案。

其三，助力合作夥伴發展AI能力。華為發佈了一套AI能力標準，並推出了20多門全新的AI認證課程。同時，華為計劃助力超過1000家合作夥伴獲得AI認證。

其四，借助AI提升協同效率。華為提供多種AI工具，幫助合作夥伴提高生產力，例如AI輔助配置工具，以及用於技術支持的華為eKit線上聊天工具。

其五，借助AI創造更多增長機遇。華為部署了3000多名面向特定場景的AI專家，並在38個行業啟動了智慧化轉型燈塔項目。其集成AI的解決方案（如Atlas 850伺服器）賦能合作夥伴高效構建自身的一體化AI解決方案。

在峰會上，華為展示了與合作夥伴聯合開發的22項最新行業智慧解決方案。

全球客戶與合作夥伴在峰會上分享創新實踐

Eskom首席技術與資訊官Len De Villiers在峰會上表示：「可持續電力是支撐經濟增長、減少貧困、提升生活水準的關鍵要素。Eskom通過為南非經濟作出重大貢獻，始終在改善民生方面發揮著核心作用。我們公司的戰略與轉型計劃聚焦於實現財務與運營的可持續性，同時推進電力系統現代化與能源轉型。通過拆分重組，Eskom將變得更加靈活高效，並吸引所需資金以構建未來能源格局，推動經濟增長。」

中國香港培僑中學(Pui Kiu Middle School)校長伍煥傑(Ng Wun-kit)在峰會上說：「在AI時代，培僑中學的願景是成為領先的AI驅動型教育先鋒，借助科技手段提供個性化、智慧化的學習體驗，培養具有全球視野和創新思維、能夠適應未來發展的領導者。目前，我們學校已開設AI通識課程，打造AI賦能的智慧課堂，並構建智慧安全校園。接下來，我們將啟動華為AI教育中心(AIEC)解決方案的全球示範校項目，期待與國際社會分享我們的轉型歷程與經過實踐檢驗的教育方法。」

Solum Europe GmbH銷售副總裁Hoy-Jin Lee在峰會上表示：「憑藉行業最全面的電子貨架標籤(ESL)產品線，Solum能夠為各類零售場景提供優化解決方案。我們聯合開發了一體化零售基礎設施平臺，將電信基礎設施與電子貨架標籤整合為可擴展、高性價比的統一架構。該解決方案採用支持LTE、Wi-Fi和ESL的統一閘道，無需專用ESL接入點(AP)；提供預集成、開箱即用的部署方案，以及獨立安全的網路架構，可以幫助企業降低最高達55%的擁有權總成本(TCO)，並為大型門店節省最高33%的運營開支。」

在1號館的企業業務展區，98個展位和51個互動演示區得以設置，全面展現華為在智慧轉型與數碼化創新基礎設施領域的堅定承諾，並向客戶及合作夥伴展示行業智慧轉型領域的最新產品、解決方案及全球實踐。

此外，華為還設立了合作夥伴展區，展示其最新的合作夥伴政策、工具、商用解決方案以及明星產品。

請訪問：MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

SOURCE 華為