Huawei Luncurkan 115 Referensi Penerapan "Industrial Intelligence" Bersama Pelanggan Global; serta Lansir 22 Solusi "Industrial Intelligence" Bersama Mitra di MWC 2026

Huawei memperkenalkan kerangka kerja "ACT Pathway" yang mudah direplikasi

Dalam satu tahun terakhir, teknologi AI berkembang pesat. Model AI yang mampu melakukan penalaran serta alur kerja berbasiskan agen semakin matang, sedangkan AI berwujud fisik mulai berkembang secara nyata. Tren-tren ini mendukung teknologi AI merambah berbagai proses produksi utama dan memperluas penerapannya dari tahap uji coba menjadi penggunaan dalam skala besar.

Untuk itu, Huawei memperkenalkan "ACT Pathway", sebuah kerangka kerja yang dapat direplikasi untuk mencapai industrial intelligence. Kerangka kerja ini mencakup tiga langkah utama. Langkah pertama, mengidentifikasi skenario dengan nilai tambah tinggi. Huawei telah membantu pelanggan mengidentifikasi lebih dari 1.000 skenario produksi inti yang dapat memanfaatkan AI secara optimal. Langkah kedua, menyesuaikan model AI dengan data industri berkualitas tinggi. Huawei membangun kerangka keamanan AI enam lapis untuk memastikan setiap tahap dalam siklus hidup AI berjalan secara aman dan dapat dipercaya. Langkah ketiga, mentransformasi aktivitas bisnis melalui pengembangan talenta AI. Industri membutuhkan tenaga profesional yang memahami industri sekaligus menguasai teknologi AI. Huawei mendukung hal tersebut melalui program praktik kerja langsung, komunitas open-source CANN, komunitas industri vertikal di Huawei Cloud, serta program ICT Academy.

Bekerja sama dengan pelanggan, Huawei meluncurkan referensi penerapan industrial intelligence berskala global

Dalam acara tersebut, sejumlah pelanggan Huawei turut hadir untuk meluncurkan 115 referensi penerapan industrial intelligence secara global. Beberapa di antaranya berasal dari perusahaan dan organisasi seperti Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales, serta Digital Intelligent Research Institute milik PetroChina (Beijing) dan CNPC.

Huawei memperbarui kerangka kemitraan SHAPE 2.0

Huawei memperbarui kerangka kemitraan SHAPE 2.0, dengan AI sebagai mesin utama. Pembaruan ini mencakup lima aspek utama.

Pertama, peningkatan produk berbasiskan AI. Huawei mengintegrasikan AI ke dalam berbagai produk dan solusi, seperti agen jaringan yang mampu mengotomatisasi deteksi gangguan dan optimasi jaringan.

Kedua, peningkatan mekanisme inovasi kolaboratif. Mitra dapat menggunakan layanan AgentArts di Huawei Cloud untuk mengembangkan agen AI dan solusi AI untuk industri.

Ketiga, pengembangan kemampuan AI bagi mitra. Huawei meluncurkan standar kemampuan AI baru serta lebih dari 20 program sertifikasi AI, dan menargetkan lebih dari 1.000 mitra memperoleh sertifikasi tersebut.

Keempat, meningkatkan efisiensi kerja sama melalui AI. Huawei menyediakan berbagai sarana AI untuk meningkatkan produktivitas mitra, seperti konfigurasi dengan dukungan AI dan layanan dukungan teknis melalui HUAWEI eKit Chat.

Kelima, menciptakan peluang pertumbuhan baru dengan AI. Huawei menempatkan lebih dari 3.000 pakar AI khusus untuk berbagai skenario industri serta meluncurkan proyek transformasi cerdas di 38 sektor industri. Solusi AI terintegrasi Huawei, seperti server Atlas 850, turut membantu mitra membangun solusi AI sendiri secara lebih efisien.

Di acara tersebut, Huawei menampilkan 22 solusi industrial intelligence terkini yang dikembangkan bersama sejumlah mitra.

Beberapa mitra dan pelanggan global Huawei juga berbagi pengalaman tentang teknologi digital dan AI.

Len De Villiers, Chief Technology & Information Officer, Eskom, "Listrik yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Eskom saat ini berfokus pada keberlanjutan finansial dan operasional, modernisasi sistem kelistrikan, serta transisi energi untuk mendukung masa depan energi dan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan."

Ng Wun-kit, Kepala Sekolah, Pui Kiu Middle School, Hong Kong , Tiongkok, " Pui Kiu Middle School berupaya menjadi pelopor pendidikan berbasiskan AI melalui metode pembelajaran yang lebih personal dan cerdas. Lebih lagi, sekolah kami telah menerapkan sejumlah program seperti AI General Knowledge Course, AI-Empowered Smart Classroom, dan Smart & Safe Campus, serta akan meluncurkan Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC)."

Hoy-Jin Lee, Vice President, Sales, Solum Europe GmbH, "Didukung lini ESL terlengkap, Solum siap mengoptimalkan setiap gerai ritel. Bersama Huawei, kami mengembangkan All-in-One Retail Infrastructure Platform, sebuah solusi yang menggabungkan infrastruktur telekomunikasi dan sistem Electronic Shelf Label (ESL) dalam satu arsitektur yang efisien dan mudah dikembangkan. Solusi ini dapat mengurangi total biaya kepemilikan hingga 55%, serta memberikan penghematan hingga 33% bagi gerai berskala besar."

Di zona pameran Enterprise Business di Hall 1, Huawei menampilkan 98 booth dan 51 demo interaktif untuk membuktikan komitmen dalam mendukung transformasi cerdas serta inovasi infrastruktur digital. Pameran tersebut menampilkan berbagai produk, solusi, dan praktik global terbaru dalam transformasi teknologi cerdas untuk sektor industri.

Huawei juga menyediakan area pameran khusus mitra untuk menampilkan kebijakan kemitraan terbaru, berbagai sarana pendukung, solusi yang siap dipasarkan, serta produk unggulan.

Informasi selengkapnya: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

SOURCE Huawei