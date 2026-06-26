YeahPay Q1海外支付交易量猛增4倍至24億，攜手眾多全球頂流品牌佈局智能體支付基建

移卡旗下海外支付品牌新增華為、比亞迪、Stefano Ricci等九大全球夥伴，橫跨餐飲、零售、消費電子、新能源汽車及能源服務領域，積極佈局新一代AI智能體支付基礎設施，迎接智能商業新紀元。

香港2026年6月26日 /美通社/ -- 港股上市公司移卡（9923.HK）近日宣布，旗下海外支付品牌YeahPay 2026年第一季度海外支付交易額達到24.39億元人民幣，按年實現約4倍的爆發式增長。

伴隨業績強勁增長，YeahPay近期在全球市場掀起新一輪商戶生態合圍，成功與珍寶餐飲（Jumbo）、茶百道、TWG、Stefano Ricci、華為、榮耀、OPPO、比亞迪（BYD）以及新加坡本地知名加油站品牌Union Gas等達成深度合作，橫跨餐飲、零售、奢侈品、消費電子、新能源汽車和能源服務等多個核心垂直領域，標誌着YeahPay在海外的商戶生態建設進入全面提速階段。

YeahPay是移卡海外戰略佈局的重要落點。近年來，隨着全球數碼貿易生態加速融合，YeahPay秉持「合規先行」原則，不斷豐富產品生態，在跨境支付領域正駛入發展高速路。公開資料顯示，YeahPay目前已取得中國香港MSO、新加坡MPI、美國MSB及亞利桑那州MTL等多張高含金量金融牌照，並已取得日本機構支付資質。依託在亞太和北美市場的深入佈局，YeahPay正緊貼全球數碼貿易融合的大趨勢，持續延伸其全球業務觸角。

渠道生態方面，得益於移卡在國內外構建的深厚渠道網絡，YeahPay已與Visa、Mastercard和銀聯國際等全球主流卡組織建立了長期、深入的戰略合作，實現了國際主流卡網絡的全面接入。值得一提的是，2026年初，YeahPay與香港八達通達成深度戰略合作，為香港本地商戶提供更多元化的支付與結算服務，進一步強化其區域支付受理網絡的本地化滲透。

當前的亞太支付市場正處於結構性變革之際。下一代跨境商業的定義，將不僅僅取決於交易的「發起者」是誰——無論是一個真實的人、一個數碼錢包，還是一個代表用戶作決策的AI智能體——更取決於其底層的核心基礎設施：即跨市場的身份驗證、合規能力、風控機制和結算效率。

全球主要支付網絡已公開將「智能體商業（Agentic Commerce）」視為戰略前沿，而商戶對於「支援AI智能體接入（Agent-ready）」的受理需求，也正從概念探討走向亞太區商戶的實際落地規劃中。

YeahPay在這一轉型中的卡位十分清晰且精準。作為跨越四個主要經濟體的持牌支付機構，背靠在AI商業領域擁有成熟經驗的港股上市母公司，YeahPay正在重新構建其支付受理技術棟，以支援包括「智能體發起交易」在內的全場景支付需求。

這意味着YeahPay正積極參與新興智能體支付協議的制定，探索智能體憑證驗證及委託授權的框架，並與合作夥伴就智能體商業標準展開持續對話。如今每一個接入YeahPay網絡的商戶，無論是全球消費巨頭還是區域餐飲連鎖，都將在技術棟成熟時直接無縫接入這些前沿能力。

這一「智能體層（Agentic Layer）」與移卡自2023年以來持續投入的AI研發力量形成了強大的合力。移卡通過其海外生態企業富匙科技，已相繼推出AI CRM和AI Shop等智能體核心產品，全面嵌入商戶從獲客、運營到轉化的全生命週期，並已在東南亞市場成功落地。

持牌的全球收單網絡、不斷擴張的國際商戶基礎、疊加母公司強大的AI技術賦能——這種「支付+AI」的組合拳，正是YeahPay區別於傳統跨境支付服務商的關鍵：支付只是切入生態的入口，而建立在支付之上的「智能層」，才是與商戶保持長期、高商業價值合作的核心護城河。

「今天在支付基礎設施上正確佈局的商戶，等到亞太區迎來大規模的智能體化商業浪潮時，他們將是領跑的人。」YeahPay全球副總裁鄭偉勇（David Tay）表示，「大批選擇加入YeahPay網絡的全球品牌釋放出一個清晰的信號：企業需要的是一個既具備多國合規監管資質、又已經在為未來商業形態做底層建設的支付夥伴。這正是我們全力打造的競爭優勢。」

SOURCE 移卡