澳門瑞吉酒店的瑞吉酒吧榮登2026年「亞洲50最佳酒吧」榜單

業界權威肯定

「亞洲50最佳酒吧」為業界最具指標性的年度排名之一，由超過300位來自亞洲各地的專業評審投票選出。評審需於18個月內親身到訪相關酒吧方可投票，並設有嚴格的保密機制及規範，確保評選結果公平、公正且具權威性。

匠心呈獻品味大師特調體驗

瑞吉酒吧一直致力為賓客打造別具一格的品飲體驗，當中「品味大師特調」客席調酒系列邀請國際知名調酒師期間限定登場，呈現特色調酒作品，廣受本地及國際賓客歡迎。

2026年，該系列更全面升級，融合文化元素，帶來更具互動性的體驗。其中包括於1月舉行的「台灣調酒之旅」，邀請來自中國台灣的調酒師與本地團隊合作，透過東方瑪麗 (Maria do Leste) 創作挑戰，走訪澳門地道市集，選用新鮮食材，將經典雞尾酒重新演繹為文化交流載體。

此外，為慶祝國際婦女節，瑞吉酒吧亦於3月邀請來自亞洲頂尖酒吧的女性調酒師參與客席調酒活動，彰顯女性於調酒業界的影響力及卓越貢獻。

作為澳門城中高雅別緻的酒吧之一，瑞吉酒吧提供一系列匠心調製的雞尾酒、特色飲品及精選美饌，帶來極致感官享受。酒吧亮點包括品牌標誌性的特色血腥瑪麗，其中澳門瑞吉酒吧獨創的東方瑪麗 (Maria do Leste)，細膩詮釋澳門東西文化交融之美。另有以三款特色馬天尼演繹日夜交替的標誌性儀式暮靄時光 (The Violet Hour)，以及靈感源自紐約瑞吉酒店的15款經典雞尾酒。同時，由首席調酒師賴祥如 (Kevin Lai) 以澳門與紐約文化為靈感創作的特色調酒，亦為整體體驗增添獨特魅力。

瑞吉酒吧亦於重要節日舉辦主題活動，包括5月13日的「世界雞尾酒日」及6月20日的「世界馬天尼日」，透過以現代手法重新詮釋經典配方，呈現出兼具創意與品味的雞尾酒體驗。

瑞吉酒吧成功躋身「亞洲50最佳酒吧」榜單，再次印證團隊在調酒藝術上的堅持與卓越表現。澳門瑞吉酒店誠邀賓客一同舉杯，見證瑞吉品牌優雅傳承與創新精神的完美結合。

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關於澳門瑞吉酒店

澳門瑞吉酒店位於澳門路氹金光大道，坐落在繁華的娛樂中心，設有400間雅緻華麗的客房及套房。位於澳門瑞吉酒店一樓的 「雅舍」 由行政助理總廚Michele Dell'Aquila主理，將地中海餐颯體驗提升至全新境界。餐廳以精湛工藝呈現海鮮料理、特色炭烤美饌及特調雞尾酒，巧妙融合傳統精髓與現代風尚。瑞吉酒吧為賓客提供世界級的精選美酒佳釀以及澳門瑞吉酒店帶有獨特澳門文化氣息的血腥瑪麗—東方瑪麗。精緻的澳門瑞吉水療中心位於飯店的38樓，是全澳最高的水療中心，俯瞰金光大道醉人美景，開啟一場感官與藝術的沉浸式體驗。會議及宴會設施方面，位於5樓的阿斯特宴會廳高雅壯麗，總面積為628平方米，適合舉辦盛大晚宴、企業活動及婚禮。更多詳情，請瀏覽網站www.stregismacao.com。隨時掌握澳門瑞吉酒店的最新動態，可在Facebook或Instagram 上關注@stregismacao，或在微信上關注@stregismacao。

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馮學雯 市場傳訊總監 澳門瑞吉酒店 電郵：[email protected] 電話：+853 8113 1511

SOURCE The St. Regis Macao