澳門瑞吉酒店臻獻節慶禮贊，共度璀璨佳節

為讓您與親友在府邸也能盡享佳節美味，我們特別推出多款客製外帶套餐。無論是搭配傳統食材的節慶傳統烤釀火雞，或是融入蜜糖芥末風味的香烤金門火腿，皆可為您呈現地道節慶風味，助您輕鬆打造一場完美溫馨的體驗。

歲末年終，我們將以一場華麗的「瑞吉跨年晚膳」作為壓軸盛宴，以美食之旅始於綴以Aristocrat魚子醬的精緻西西里海螯蝦，隨後呈現西班牙紅蝦燉飯等豐盛佳餚，主菜可在鮮嫩細膩的多寶魚柳或澳洲和牛西冷中選擇其一。晚膳以甜美的白巧克力慕斯畫下句點，讓賓客在雅舍的永恆優雅中，迎接2026年的到來。

澳門瑞吉酒吧

在悠閒的冬日午後，賓客可與親朋摯友於瑞吉酒吧享用與法式煉金大師、精研高端調香和高端美妝品牌嬌蘭達成合作，攜手推出以嬌蘭「藝術沙龍」節慶香氛下午茶。這個佳節，瑞吉酒吧傳承瑞吉品牌創辦人約翰 • 雅各布 • 阿斯特四世的母親阿斯特女士晚宴聚會前夕品味下午茶的傳統，精心準備各款精緻鹹甜美點，包括千層薯仔配奧賽特拉魚子醬、蘑菇核桃松露吐司，以及檸檬蛋白酥、覆盆子慕斯等，締造充滿優雅格調的冬日午後時光。

瑞吉尊邸流光以奢華的慶典歡度節日，以精緻浮華的儀式為傳統劃下全新永恆的定義。賓客可從酒單中揀選喜愛的香檳，體驗刀劍開香檳儀式，以充滿節日氣氛的汽泡與悠揚的爵士音樂下慶祝這個獨特時刻。

除夕當晚，瑞吉酒吧悉心準備「歲末奢雅慶典」，在家人朋友的陪伴下，沉浸在瑞吉酒吧的永恆魅力，迎接2026年的到來。沉醉於一個充滿特調雞尾酒、悠揚現場爵士樂與流淌香檳的夜晚，誠摯邀請您親歷我們精心策劃的慶典傳統。

如欲預訂或了解更多有關澳門瑞吉酒店的節慶餐飲禮遇，請瀏覽www.themanormacao.com 及www.thestregisbarmacao.com，致電+853 2882 8898或電郵至 [email protected]。

澳門瑞吉水療中心

在佳節來臨前，於澳門瑞吉水療中心體驗一場感官與藝術的沉浸式體驗。體驗瑞吉水療中心的極致呵護，沉浸於節慶限定水療奢享。臻選專屬身體按摩及精緻的臉部護理，煥活肌膚並舒展身心，讓你在佳節期間綻放優雅魅力。

如欲預約或了解更多有關澳門瑞吉水療中心，請致電+853 8113 4949或瀏覽www.stregisspamacao.com。

澳門瑞吉酒店 「雅舍」餐廳 臻享佳節午膳 2025年12月20至26日 中午12時至下午3時 三道菜午膳套餐 每位澳門幣398+ 奢雅節慶晚膳 2025年12月19及25日 晚上6時至11時 五道菜晚膳套餐 每位澳門幣1,388+ 節慶外帶滋味 2025年12月15至31日 需提前最少48小時預訂 6公斤慶傳統烤釀火雞 淨價澳門幣1,488，包含配菜及醬料 5公斤蜜糖芥末香烤金門火腿 淨價澳門幣1,588，包含配菜及醬料 瑞吉跨年晚膳 2025年12月31日 晚上6時至11時 五道菜晚膳套餐 每位澳門幣1,388+ 澳門瑞吉酒吧 瑞吉酒吧與法國嬌蘭呈獻 藝術沙龍香氛慶節下午茶 即日起至2026年1月15 下午3時至晚上6時 兩位澳門幣538++，包括特製雞尾酒或茗茶兩杯 每位賓客可獲法國嬌蘭精選禮品一份。數量有限，先到先得。 瑞吉尊邸流光–刀劍開香檳 2025年12月1至31日 中午12时至午夜 每瓶澳門幣998++起 歲末奢雅慶典 2025年12月31日 晚上9時起 入場門票每位澳門幣588++，包括香檳兩杯配精選小吃及欣賞現場精彩演出 歡迎查詢及預約卡座及貴賓房 需提前預約及設有最低消費，並請提前繳交訂金。 澳門瑞吉水療中心 佳節水療慶典 即日起至2026年2月28日 每日，早上11時至晚上11時 每位澳門幣2,580* / 120分鐘 • 歡迎儀式 • 90分鐘熱石放鬆或個人化寶石按摩護理 • 30分鐘鑽石凝時臉部緊緻護理

關於澳門瑞吉酒店

澳門瑞吉酒店位於澳門路氹金光大道，坐落在繁華的娛樂中心，設有400間雅緻華麗的客房及套房。位於澳門瑞吉酒店一樓的 「雅舍」 由行政助理主廚Michele Dell'Aquila主理，將地中海餐颯體驗提升至全新境界。餐廳以精湛工藝呈現海鮮料理、特色炭烤美饌及特調雞尾酒，巧妙融合傳統精髓與現代風尚。瑞吉酒吧為賓客提供世界級的精選美酒佳釀以及澳門瑞吉酒店帶有獨特澳門文化氣息的血腥瑪麗—東方瑪麗。精緻的澳門瑞吉水療中心位於飯店的38樓，是全澳最高的水療中心，俯瞰金光大道醉人美景，開啟一場感官與藝術的沉浸式體驗。會議及宴會設施方面，位於5樓的阿斯特宴會廳高雅壯麗，總面積為628平方米，適合舉辦盛大晚宴、企業活動及婚禮。更多詳情，請瀏覽網站www.stregismacao.com。隨時掌握澳門瑞吉酒店的最新動態，可在Facebook或Instagram 上關注@stregismacao，或在微信上關注@stregismacao。

