雲頂新耀將於2026年8月19日公佈2026年度中期業績並舉行線上投資人會議

上海2026年8月5日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK），一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈公司將於北京時間2026年8月19日公佈2026年度中期業績及業務進展，並於當日舉行線上投資人會議。

會議時間：北京時間2026年8月19日，星期三，上午8:30（美國東部時間8月18日晚間8:30）

參會者可通過以下鏈接參與中文會議及英文同聲傳譯：

中文會議：

網絡參會：https://research.citics.com/tel/info/1_2232800

電話參會：

中國大陸 4008108228/4008108128

海外 861058084166

中國香港 85230051313/85230051355

中國台灣 0800666425

新加坡 6568185374

美國 16462543594

英國 441213680466

電話參會密碼：834993

同聲傳譯（英文）鏈接：

網絡參會：https://clsa.zoom.com/webinar/register/WN_CZKptYYzT5a-NKhgC7t7vw

有關雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並依據中國、美國及歐盟標準建立了完善的GMP生產質量管理體系。

公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明：

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確定性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發佈日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。

SOURCE 雲頂新耀