美國臨床腫瘤學會公佈2026年ASCO Breakthrough舉辦日期

國際腫瘤學會於新加坡亞太年度會議前夕 公開徵集引領癌症治療未來的創新研究摘要

香港2025年12月4日 /美通社/ -- 美國臨床腫瘤學會（ASCO）今日正式徵集其2026年ASCO Breakthrough 峰會學術論文摘要，邀請全球研究人員在亞洲核心地區，向具有影響力的國際腫瘤醫學專家展示並交流研究成果。

適逢ASCO首次在新加坡舉辦年度盛會，腫瘤領域專業人士可自即日起至2026年2月24日美國東部時間晚上11時59分（即香港時間2026年2月25日下午12時59分）提交摘要。ASCO Breakthrough 將於2026年6月25日至27日舉辦，由ASCO與新加坡腫瘤學會（SSO）聯合主辦，並由亞太區多家專業學會共同協辦。

此次會議將匯聚全球腫瘤學界專家，共同探討抗癌領域的最新突破，為癌症醫護專業人士提供展示研究成果的國際平台，推動全球抗癌進程。與會者不僅能參與重要學術討論，還能從不同醫療體系和病患群體的多元視角審視自身研究成果，實現全球科研與區域實踐的深度融合。

ASCO Breakthrough 的議程策劃由來自亞太地區的知名腫瘤學權威專家共同領導，策劃團隊主席為臺北醫學大學閻雲教授。團隊成員包括ASCO前任主席、新加坡國立癌症中心Melvin Chua博士、ASCO候任主席、馬尼拉中央大學Roselle De Guzman博士、來自新加坡國立癌症中心與新加坡腫瘤學會Eileen Poon醫生，以及中山大學腫瘤防治中心兼ASCO亞太區理事會代表馬駿醫生。

2026年ASCO Breakthrough 策劃委員會主席閻雲教授表示：「ASCO Breakthrough是推動科研成果轉化為實踐應用的重要平台。向峰會提交摘要，意味着站上全球舞台，不僅可以展示最新研究成果，更可推動科研發展。與會者除了可以向國際權威專家展示最新數據，亦可與他們深度交流並建立合作關係，將具潛力的研究概念加快推進至臨床應用。亞洲在推動全球腫瘤學進展方面具有獨特優勢，我們期待來自亞洲以至全球各地的優秀研究人員積極投稿，共同將卓越科研成果轉化為實際發展動力。」

ASCO現正徵集的摘要範疇涵蓋人工智能與數碼科技、乳腺癌、中樞神經系統腫瘤、發展性治療等多個領域。其他細分類別包括晚期疾病、抗體藥物偶聯物、醫療器械及發明等。

所有獲接納的摘要將以《臨床腫瘤學雜誌》（Journal of Clinical Oncology）增刊形式在網上發表。同時，峰會也接受進行中試驗（TPS）摘要提交。來自中低收入國家的研究人員可在提交摘要時申請費用減免。

回顧2024年，ASCO Breakthrough在日本橫濱舉辦，匯聚了來自亞太地區及全球超過35個國家和地區的790位腫瘤學專家。2026年ASCO Breakthrough預計將於2025年12月開放報名。

如欲提交摘要及瀏覽報名詳情，請到訪breakthrough.asco.org。

如欲提交摘要，請按此處。

關於美國臨床腫瘤學會

美國臨床腫瘤學會（ASCO®）成立於1964年，始終堅信知識能戰勝癌症。ASCO與臨床腫瘤協會合共代表逾五萬名服務癌症病人的腫瘤科醫護人員。ASCO透過推動研究、教育及優質醫療服務，致力對抗癌症，以實現預防與治癒癌症的願景，冀讓每位倖存者重獲健康。ASCO旗下基金會Conquer Cancer®通過資助腫瘤學全週期的開創性研究和教育，為學會提供重要支持。如欲了解更多詳情，請瀏覽官方網頁 www.ASCO.org，並關注我們的官方Facebook、X、LinkedIn、Instagram、Bluesky及YouTube平台。

關於ASCO Breakthrough

ASCO Breakthrough是一年一度的亞太腫瘤學盛會，聚焦革新研究與跨學科專家觀點，探討正迅速改變癌症治療格局的最新科研成果、臨床技術進展及治療方案。峰會透過專題討論、病例研討及摘要報告等形式，匯聚志同道合的專業人士，促進全球癌症治療發展，遘向戰勝癌症的目標。

