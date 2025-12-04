미국임상종양학회, 'ASCO 브레이크스루 2026' 개최 일정 발표

- 내년 싱가포르 열리는 '브레이크스루 학술대회' 위해 국내외 종양학 초록 연구 접수 개시

서울, 대한민국, 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 미국임상종양학회(American Society of Clinical Oncology•ASCO)가 2026년 'ASCO 브레이크스루(ASCO Breakthrough)' 회의 개최 일정을 발표하고 이달 4일부터 초록 접수를 시작했다. 이번 회의는 아시아 핵심 허브인 싱가포르에서 처음으로 열리며 전 세계 연구자들이 국제 암 치료 전문가들과 교류하고 연구 성과를 발표•논의할 수 있는 기회를 제공한다. 초록 제출 기간은 2025년 12월 4일부터 2026년 2월 24일 오후 11시 59분(동부 표준시 기준)까지이며, 한국 시간으로는 2026년 2월 25일 오후 1시 59분까지 접수가 가능하다.

'ASCO 브레이크스루 2026'은 ASCO와 싱가포르 종양학회(Singapore Society of Oncology)가 아시아•태평양 지역의 협력 학회와 함께 공동 주최하며 2026년 6월 25일부터 27일까지 3일 간 개최된다. 이번 회의는 전 세계 종양학 전문가들이 최신 동향을 논의하고 암 치료의 발전을 가속화하기 위해 마련된 자리이다. 참가자들은 다양한 의료 환경과 환자 집단을 기반으로 연구 관점을 확장할 수 있는 기회를 갖게 된다.

내년 학술 프로그램위원회는 타이베이의과대학 윤옌(Yun Yen) 박사가 의장을 맡고, 전 의장인 싱가포르 국립암센터 멜빈 추아(Melvin Chua) 박사, 차기 의장인 마닐라센트럴대학교 로젤 드 구즈만(Roselle De Guzman) 박사, 싱가포르 국립암센터 및 싱가포르종양학회 소속 아일린 푼(Eileen Poon) 박사, 중산대학암센터 및 ASCO 아시아•태평양 지역위원회 대표 마준(Ma Jun) 박사로 구성됐다. 윤옌 박사는 "ASCO 브레이크스루는 학술 연구와 임상 현장을 연결하는 중요한 플랫폼"이라며 "혁신적인 데이터를 국제 무대에서 공유하고, 이를 임상 적용으로 이어갈 수 있는 기회의 장이 될 것"이라고 말했다.

ASCO는 인공지능(AI)과 디지털 기술, 유방암, 중추신경계 종양, 개발 단계 치료제 등 폭넓은 분야에서 초록을 접수하고 있으며, 항체약물접합체(ADC), 의료기기, 혁신 기술 등 다양한 하위 범주도 포함하고 있다. 진행 중 임상시험(Trials in Progress) 초록 역시 제출할 수 있다. 제출된 모든 초록은 국제 학술지 '임상종양학 저널(Journal of Clinical Oncology)' 부록에 온라인으로 게재되며 저•중소득국(LMICs) 연구자는 초록 제출 시 참가비 면제를 신청할 수 있다.

작년 일본 요코하마에서 열린 'ASCO 브레이크스루 2024' 행사에는 아시아•태평양 지역을 포함해 전 세계 35개국 이상에서 790명의 전문가가 참석했다. 내년 브레이크스루 회의 참가 등록 및 초록 제출에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지(https://www.asco.org/breakthrough)에서 확인할 수 있다.

초록 제출은 해당 링크(Link)를 통해 접수할 수 있습니다.

About ASCO

1964년에 설립된 미국 임상종양학회(ASCO®)는 지식이 암을 정복한다는 원칙에 전념하고 있습니다. ASCO는 임상종양학협회와 함께 암 환자를 돌보는 약 50,000명 이상의 종양학 전문가를 대표합니다. ASCO는 연구, 교육 및 고품질의 환자 치료를 통해 암을 예방하고 치료하여 모든 생존자가 건강한 세상을 만들 수 있게 노력하고 있습니다. ASCO 산하 재단인 Conquer Cancer®는 암의 전 범위에 걸친 획기적인 연구와 교육을 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 미국 임상종양학회(ASCO) 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 페이스북, 트위터, 링크드인, 인스타그램 및 유튜브 채널에서 ASCO를 팔로우하세요.

About ASCO Breakthrough

'ASCO 브레이크스루'는 매년 아시아태평양 지역에서 개최되는 종양학 전문 학술회의로 암 치료의 패러다임을 빠르게 변화시키는 최신 과학적 발견과 임상•기술 혁신을 공유하는 플랫폼입니다. 본 회의는 혁신적인 연구 성과와 다양한 치료 접근법을 소개하며, 각 분야 전문가들의 다학제적 관점을 교류할 수 있는 장을 제공합니다. 참가자들은 통찰력 있는 세션과 사례 기반 토론, 연구 초록 발표 등에 참여하며 암 치료의 미래를 함께 만들어가는 글로벌 전문가 커뮤니티에 합류할 수 있습니다.

