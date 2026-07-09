拉近球迷與賽場的距離：海信以顯示技術創新提升2026年FIFA世界盃™觀賽體驗

無論是最後一分鐘進球的緊張刺激、球場內的熱烈氣氛，還是場上的每一個細微動作，海信技術都旨在通過更豐富的畫質、更流暢的運動表現和更具電影感的觀賽體驗，讓觀眾更貼近賽場。從快速反擊到戲劇性的制勝時刻，每一幀畫面都經過優化，以呈現更清晰、更真實的效果。

支撐這些沉浸式觀賽體驗的，是海信在顯示技術創新領域的持續領先地位。作為RGB MiniLED的開創者，海信通過其自主研發的RGB MiniLED技術,不斷提升顯示性能。該技術通過獨立控制紅、綠、藍三色光源，實現更出色的亮度、更豐富的色彩表現和更高的畫面精度，將每一次傳球、搶斷和慶祝瞬間以卓越的清晰度呈現在超大屏幕上。最終呈現的畫面更均衡、更真實，讓球迷能夠原汁原味地享受比賽。

基於這一勢頭，海信將成為首個在其最新高端電視產品線中引入杜比視界第二代（Dolby Vision 2）的電視品牌。杜比視界第二代的推出，旨在把握當今電視體驗領域不斷湧現的新機會。借助新一代杜比圖像引擎（Dolby Image Engine）、內容智能（Content Intelligence）和真實動態（Authentic Motion）等創新功能，杜比視界第二代助力創作者呈現出更栩栩如生、更精準、更有情感影響力的故事內容，並根據您所觀看的內容以及所處環境，動態調整電視畫面，讓所有內容都能以更佳狀態呈現，無需任何額外操作。

隨著全球觀眾齊聚2026年FIFA世界盃™，海信始終致力於提供有意義的技術創新，讓全球觀眾在欣賞全球最大體育賽事、沉浸其中、彼此聯結的過程中，獲得更豐富的體驗。

關於海信

海信成立於1969年，是全球領先的家電與消費電子品牌，業務遍及160多個國家和地區，專注於提供高品質多媒體產品、家用電器及智能IT解決方案。Omdia數據顯示，2023年至2026年第一季度，海信在100英吋及以上電視市場位居全球第一。作為RGB MiniLED的開創者，海信持續引領新一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年FIFA世界盃™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作與世界各地的觀眾建立連接。

SOURCE Hisense