- Hisense acerca a los aficionados al juego: Mejora la experiencia visual de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mediante la innovación en pantallas

QINGDAO, China, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ayuda a los aficionados al fútbol para que puedan disfrutar de cada partido con mayor realismo, inmersión y emoción gracias a sus últimas innovaciones en televisores premium.

Ya sea a través de la intensidad de un gol en el último minuto, el ambiente en el estadio o cada sutil movimiento en el campo, las tecnologías de Hisense están diseñadas para acercar a los espectadores a la acción con una calidad de imagen superior, movimientos más fluidos y una experiencia visual más cinematográfica. Desde rápidos contraataques hasta dramáticos momentos decisivos, cada fotograma está optimizado para ofrecer mayor claridad y realismo.

Estas experiencias visuales inmersivas están basadas en el liderazgo constante de Hisense en innovación de pantallas. Como pionero de RGB MiniLED, Hisense sigue impulsando el rendimiento de las pantallas mediante su tecnología patentada RGB MiniLED. Al controlar de forma independiente las fuentes de luz roja, verde y azul, esta tecnología ofrece mayor brillo, colores más intensos y una precisión de imagen mejorada, dando vida a cada pase, entrada y celebración con una claridad excepcional en pantallas ultragrandes. El resultado es una imagen más equilibrada y realista que permite a los aficionados disfrutar del partido tal como se desarrolla.

Aprovechando este impulso, Hisense se convertirá en la primera marca de televisores en introducir Dolby Vision 2 a nivel mundial en su última línea de televisores premium. Dolby Vision 2 está diseñado específicamente para satisfacer las oportunidades que ofrece la experiencia televisiva actual. Gracias a innovaciones como el motor de imagen de última generación de Dolby, Content Intelligence y Authentic Motion, Dolby Vision 2 permite a los creadores ofrecer narraciones más realistas, precisas y con mayor impacto emocional, y ajusta dinámicamente la imagen del televisor según el contenido y el lugar de visualización, para que todo se vea de maravilla sin esfuerzo.

Al tiempo que las audiencias globales se reúnen para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense mantiene su compromiso de ofrecer innovaciones significativas que enriquezcan la forma en que las personas ven, experimentan y se conectan a través de los momentos deportivos más importantes del mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.