2026年PPA亞洲職業匹克球巡迴賽賽程揭曉，香港大滿貫賽將成為壓軸賽事

PPA亞洲職業匹克球巡迴賽有史以來的首場大滿貫賽，將為香港這座全球最具活力的體育賽事舉辦城市之一，帶來高達110萬美元的職業選手獎金，以及1500PPA排名積分。

新加坡2026年2月25日 /美通社/ -- 匹克球運動正嶄露頭角。PPA亞洲職業匹克球巡迴賽(PPA Tour Asia)宣佈，香港大滿貫賽（Hong Kong Slam，10月19日至25日）將成為2026年的重收官之戰，屆時將吸引巡迴賽中最具標誌性的明星球員齊聚香港這座為體育與娛樂而生的城市。此外，今年該巡迴賽在亞洲地區的十站完整賽程也已確定。

2026年香港大滿貫賽將成為亞洲有史以來規模最大的職業匹克球賽事。這項運動的最佳選手將齊聚這座城市，追逐榮譽、排名積分以及高達110萬美元的職業獎金。

他們並非孤軍奮戰。PPA亞洲職業匹克球巡迴賽推出的「與職業選手同場競技」體驗，讓匹克球業餘愛好者與鐵桿粉絲能夠在同一球場、同樣的燈光下切磋球技。業餘賽事將與職業賽事同步舉行，並將為所有參賽者提供不同年齡和技能等級的分組。白天帶上您的球拍大戰三百回合，夜晚則去大排檔享受美食吧。

這場大滿貫賽也是選手們完成2026年巡迴賽獎牌全收集的唯一機會。在本賽季相互關聯的系列賽事獎牌中，最具份量的「咆哮龍頭」大獎僅在最後一站開放爭奪。

香港將為充滿精彩賽事的2026賽季畫上圓滿句號。隨著七個市場共十站賽事的確定，PPA亞洲巡迴賽持續拓展至新城市，推動並鞏固匹克球運動在該地區的普及與發展。

2026PPA亞洲職業匹克球巡迴賽程安排

MB河內杯賽 | 4月1日至5日 | 獎金30萬美元
吉隆坡公開賽 | 5月13日至17日 | 獎金5萬美元
澳門公開賽 | 5月27日至31日 | 獎金7萬美元
中國公開賽一 | 6月17日至21日 | 獎金7萬美元
東京公開賽 | 7月1日至4日 | 獎金5萬美元
新加坡公開賽 | 7月23日至26日 | 獎金7萬美元
胡志明市公開賽 | 8月6日至9日 | 獎金7萬美元
中國公開賽二 | 8月20日至23日 | 獎金7萬美元
吉隆坡杯賽 | 9月9日至13日 | 獎金30萬美元
香港大滿貫賽 | 10月19日至25日 | 獎金110萬美元

賽事組織方UPA Asia的董事總經理Kimberly Koh表示：「2026年賽程安排彰顯了職業匹克球運動在亞洲令人難以置信的迅猛發展。我們正拓展至新城市，並將PPA賽事體驗帶給該地區更多的職業選手和業餘愛好者。隨著香港大滿貫賽即將匯聚這項運動的著名明星、熱情球迷以及高級娛樂盛宴，這必將成為匹克球運動具有里程碑意義的一年的完美收官之作。」

如需獲取2026年完整賽程、賽事詳情及最新資訊，請訪問ppatour-asia.com

