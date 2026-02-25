PPA Tour Asia、2026年を締めくくるHong Kong Slamのスケジュールを発表

ピックルボールのプロ団体PPA Tour Asia初となるスラム大会は、プロ選手向けの賞金総額110万米ドルとPPAランキングポイント1,500ポイントを世界で最も活気あるスポーツ都市にもたらします。 

シンガポール、2026年2月25日 /PRNewswire/ -- いよいよピックルボールが「入港」します。PPAツアー・アジア（PPA Tour Asia）は、2026年の超大型大会の最終決戦として香港スラム（Hong Kong Slam）（10月19日～25日）を発表し、ツアーを代表するスター選手たちが、このスポーツとエンターテインメント都市にやって来ます。また、今年アジア地域で開催される全10大会すべてのスケジュールも確定しています。

2026年度の香港スラム（Hong Kong Slam）は、アジアで開催されるピックルボールの大会として最大規模となります。この競技のビッグネームが栄光とランキングポイント、そしてプロとしての賞金総額110万米ドルの獲得を目指して、この港町に集結します。

そして、注目すべきは選手だけではありません。PPAツアー・アジア（PPA Tour Asia）の「Play Where the Pros Play（プロと同じ舞台でプレー）」では、趣味としてピックルボールをプレーする人も、熱狂的なファンも、プロと同じ最高のコートと照明の下でプレーすることができます。プロの試合と並行してアマチュアのイベントも開催されるため、すべての人向けに年齢別や実力別のカテゴリーが用意されています。パドルを荷物に入れたら、昼はネット際を狙ったディンクスでプレーに興じ、夜は香港名物の屋台村大牌檔（ダイパイドン）で舌鼓を打つなど、香港を満喫するのも良いですね。

この香港大会は、選手にとって2026年のメダル獲得の最後のチャンスでもあります。なぜなら、今シーズンのメダルセットの最後のピースとなる「咆哮する竜の頭」は、最終戦でしか手に入らないものだからです。

香港大会は、アクション満載の2026年シーズンのフィナーレとして君臨するでしょう。現在PPAツアー・アジアは7市場・10大会の開催が決定しており、新たな都市への進出を続け、地域全体におけるこの競技の成長を確固たるものにしています。

2026年度PPAツアー・アジアスケジュール

MB ハノイカップ | 4月1日～5日 | 300,000米ドル
クアラルンプールオープン | 5月13日～17日 | 50,000米ドル
マカオオープン | 5月27日～31日 | 70,000米ドル
中国オープン 1 |6月17日～21日 | 70,000米ドル
東京オープン | 7月1日～4日 | 50,000米ドル
シンガポールオープン | 7月23日～26日 | 70,000米ドル
ホー・チ・ミンシティ オープン | 8月6～9日 | 70,000米ドル
中国オープン2 | 8月20～23日 | 70,000米ドル
クアラルンプール・カップ | 9月9～13日 | 300,000米ドル
香港スラム | 10月19～25日 | 1,100,000米ドル

アジア全域におけるピックルボールの運営団体「UPA Asia」の専務を務めるKimberly Koh氏は、「2026年度の大会スケジュールは、アジア全域におけるプロ・ピックルボールの驚異的な成長が反映されています。私どもは新たな都市に進出し、プロであるかアマチュアであるかを問わず、より多くのプレーヤーにプロ・ピックルボール協会（PPA）の体験を提供しています。香港大会は、この競技のトップ選手、熱狂的なファン、そしてワールドクラスのエンターテインメントを一堂に集め、競技にとって飛躍の年となる完璧なフィナーレとなるでしょう」と述べています。

2026年の大会スケジュールやイベントの詳細、最新情報については、ppatour-asia.com をご覧ください。

