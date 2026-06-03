2026年度VINEXPO ASIA香港酒展再次印證國際生產商對 亞洲市場充滿信心

Be Spirits及Be No專區在香港首度登場，也反映出亞洲消費模式的演變；其中Be Spirits的參展商數目大幅增長兩倍，而無酒精產品則佔參展商展出品項的十分之一。

Vinexposium行政總裁Rodolphe Lameyse表示：「Vinexposium透過Vinexpo Asia鞏固在香港的立足點。香港是通往大中華區的重要門戶，大中華區既是葡萄酒及烈酒業的傳統市場，也是未來的關鍵市場。今屆展會體現了我們與亞洲的持續連繫，以及我們致力讓香港成為國際生產商、本地持份者與亞太區之間一個長遠交匯點的願景。」

香港：亞太區關鍵貿易樞紐

今年是Vinexpo Asia自1998年創辦以來，第十次在香港舉行，彰顯了這項盛事在香港的深厚根基，以及其作為亞太區及大中華區葡萄酒及烈酒業專才核心會面平台的角色。

此區域格局亦體現於強大的官方機構支持上，出席嘉賓包括香港特別行政區商務及經濟發展局署理局長陳百里博士、法國駐華大使白玉堂先生（H.E. Mr Bertrand Lortholary）、歐洲聯盟（歐盟）駐香港辦事處主任盧效偉先生（H.E. Mr Harvey Rouse）、來自18個國家的25位總領事和貿易顧問，以及多個國際商會的代表。

香港特別行政區商務及經濟發展局署理局長陳百里博士在Vinexpo Asia的開幕典禮上表示：「香港作為『超級聯繫人』與『超級增值者』，在聯通中國內地與國際市場方面具有獨特優勢。除了政策和基礎建設外，真正定義香港的，是我們的活力、對新思維的開放態度，以及作為充滿活力的美酒佳餚之都，連接東西方的能力。」

Vinexpo Asia再次展現強大的區域吸引力，75%的總入場人數來自中國內地、香港、台灣、澳門，以及日本和韓國等其他成熟市場；來自新加坡、泰國和越南等東南亞市場的參與度亦錄得增長。此外，展會受惠於Vinexposium不斷擴大的貿易夥伴網絡，本屆共有28個本地及區域協會參與（2024年度為19個），進一步增強其在亞洲各大主要市場的進口商、分銷商及侍酒師之間的觸及率。

國際生產商積極投入，印證亞洲市場的吸引力

在充滿挑戰的全球經濟及貿易環境下，本屆Vinexpo Asia的國際參與度仍錄得增長，參展的生產國由2024年度的35個增加至本年度的38個，反映了生產商決意在亞洲市場保持活躍參與並鞏固商業地位。除了主要葡萄酒及烈酒生產國外，本屆展會亦迎來一些來自以往較少參展的市場的新晉生產商。今年共有九個參展國首次參加展會，包括奧地利、比利時、格魯吉亞、希臘、匈牙利、摩爾多瓦、斯洛伐克、突尼斯及烏拉圭。

多個地區及國家展館的進駐，進一步加強展品的地域多樣性，當中尤以法國、德國、意大利、新西蘭、澳洲、美國加州和俄勒岡州、葡萄牙特茹產區（Tejo）及西班牙卡斯蒂利亞- 萊昂（Castilla y León）最具代表性。

Vinexposium國際展覽總監Grace Ghazalé表示：「今屆Vinexpo Asia展現了亞洲市場對全球生產商的持續吸引力。國際參展商數目有所增長，證明即使在複雜的全球經濟及貿易環境下，業界仍繼續視亞洲為一個戰略市場。Vinexpo Asia充分發揮其角色，為業界專才提供一個具體的會面平台，以便彼此建立聯繫、了解區域動態，並開拓新機遇。」

Be Spirits 及 Be No 專區應對亞洲多元化消費模式

Be Spirits專區在Vinexpo Asia的發展勢頭持續強勁，展現亞洲葡萄酒及烈酒市場正逐步邁向多元化。該專區今年匯聚來自18個國家的105間參展商（2024年度為13個國家），其中國際參展商佔89%（上屆為63%）。

Be Spirits專區專為烈酒、啤酒、蘋果酒、清酒及調酒領域而設，應對高端類別的崛起，以及亞洲不同市場消費習慣的演變──其特點是消費者對創新、真實性及高端化的需求與日俱增。

本年度Be Spirits專區迎來三個全新國際展館進駐，分別是澳洲、日本和韓國，反映出Be Spirits的強勁國際增長。

澳洲貿易投資委員會（Australian Trade and Investment Commission）代表Carolyn Etherington表示：「我們選擇參與Vinexpo Asia香港酒展的Be Spirits專區，是因為這座城市提供了理想的戰略位置。香港位處主要目標市場的核心，在調酒方面擁有極具時尚氣息的酒吧文化，是我們推出產品的最佳城市。」

Vinexpo學院（The Academy）總共呈獻25場大師班及研討會，並透過專屬內容聚焦Be Spirits，當中包括由NielsenIQ籌辦的《亞洲調酒師：重塑全球即飲渠道趨勢（Bartenders Asia: Reshaping Global On-Trade Trends）》專題座談會，匯聚即飲渠道方面的專家與頂尖調酒師，共同探討消費者洞察如何重塑酒吧體驗及即飲渠道的品牌策略。

另一方面，Vinexpo Asia的Be No專區儘管仍處於起步階段，但已印證無酒精產品在亞洲的曝光度日漸提升；在參展商所展示的產品品項中，無酒精產品佔了十分之一。

Vinexposium 邁向 在亞洲的全新戰略週期

憑藉在亞洲深耕近30載的堅實基礎，Vinexposium現正籌劃Vinexpo Asia的下一階段發展，其戰略旨在為國際參展商和亞太區業界專才提供更清晰、穩健及具長遠價值的平台。

Vinexposium行政總裁Rodolphe Lameyse表示：「市場要求更高的穩定性。從2027年起，我們的目標是將Vinexpo Asia打造為單一亞洲樞紐的年度盛事，以切合客戶的需求及行業的長遠發展。」

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關於 VINEXPO ASIA：

Vinexpo Asia是專為葡萄酒及烈酒業專才打造的頂級盛會，提供與亞太區主要持份者交流的獨家渠道。展會輪流在新加坡和香港兩大商業樞紐舉行，作為一個策略性平台，協助業界在全球最具活力的市場之一建立人脈、發掘行業創新產品及開拓商機。

關於 Vinexposium：

Vinexposium是全球葡萄酒及烈酒業專才全年無間的首要合作夥伴。透過旗艦級國際展會及包括Voice of the Industry在內的編輯內容，Vinexposium凝聚整個產業，推動業務增長並深化市場知識。藉著促進交流連繫和分享策略性洞察，Vinexposium支持全球業界應對創新、可持續發展及消費者期望轉移等重大挑戰。

由 GHC Asia 代表 VINEXPO ASIA 發布

SOURCE Vinexposium