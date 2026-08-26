2027香港Web3嘉年華定於4月19-21日在香港會議展覽中心舉辦

第五屆嘉年華將於2027年4月19日至21日在香港會議展覽中心舉行，延續其作為全球頂級Web3峰會的辦會積澱。

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 2027香港Web3嘉年華（下稱「嘉年華」）定於2027年4月19日至21日在香港會議展覽中心(HKCEC)舉辦。本屆嘉年華由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group聯合主辦，W3ME承辦；自2023年4月首屆舉辦以來，該活動已成為年度標桿盛會。歷經連續五年舉辦，嘉年華現已發展為享譽全球的行業盛會，匯聚開發者、項目團隊、投資者、監管機構及生態各方參與者，共同探討Web3領域的最新趨勢、行業突破與未來發展方向。

過去四屆嘉年華累計迎來500余家參展商，匯聚1600余位行業思想領袖，吸引逾15萬名參會者，配套舉辦600余場周邊活動。歷年演講嘉賓均匯集金融、科技與政策領域極具影響力的人物，包括：

陳茂波，香港特別行政區政府財政司司長

肖風，萬向區塊鏈董事長、HashKey Group董事長兼首席執行官

Vitalik Buterin，以太坊聯合創始人

Cathie Wood，ARK Invest創始人、首席執行官兼首席投資官

Michael Faulkender，馬裡蘭大學(University of Maryland)金融學教授

CZ，幣安(Binance)創始人

Sergey Nazarov，Chainlink聯合創始人

馮波，Dragonfly.xyz創始人

方宏，OKX總裁

何一，幣安聯合創始人兼聯席首席執行官

Sandeep Nailwal，Polygon聯合創始人

Lily Liu，Solana Foundation總裁

Avery Ching，Aptos Labs聯合創始人兼首席技術官

蕭逸，Animoca Brands聯合創始人兼執行主席

過去四屆嘉年華見證了行業的發展歷程：從底層基礎設施建設，逐步邁向大規模應用的早期階段。與此同時，香港虛擬資產生態體系日趨成熟。監管框架持續完善，合規穩定幣從監管審批走向商業落地；代幣化存款與數字資產開展現實場景試點；資產代幣化也獲得越來越多傳統金融機構與持牌交易平台的參與。

隨著行業進入新的增長階段，若干關鍵問題正浮出水面：代幣化如何從概念驗證轉為可規模化落地的現實應用？資產發行、流通與交易的全生命周期如何實現更無縫的整合？隨著穩定幣支付與鏈上結算勢頭漸起，全球金融基礎設施將迎來怎樣的重塑？而隨著人工智能持續變革全球各行業，AI與區塊鏈的融合又將催生哪些全新應用與生態機遇？

這些已不再是抽象的理論探討，而是行業當下必須直面的現實課題。2027年4月，嘉年華將匯聚全球建設者、投資者、監管機構和研究人員，分享洞見，共同擘畫Web3發展的下一階段藍圖。

活動官方網站即將上線。限時早鳥票現已開放，特惠票價169美元，購票通道設於Luma平台：https://luma.com/hkweb3festival_2027。演講申請、贊助合作、媒體合作、社區合作及周邊活動申報將分批次陸續開放，敬請關注後續公告。

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關於萬向區塊鏈實驗室

萬向區塊鏈實驗室成立於2015年，是一家專注於區塊鏈技術的非營利研究機構。實驗室匯聚全球專家，開展研究並推動關於區塊鏈技術發展、應用與戰略的對話，為創業者提供指導，為監管機構提供參考信息，依托區塊鏈技術潛力助力社會與經濟發展。

自成立以來，實驗室通過上海區塊鏈全球峰會(Shanghai Blockchain Global Summit)、香港Web3嘉年華、黑客松、開發者計劃、孵化項目、區塊鏈出版物、研究、講座及學術合作等多項舉措，成長為全球頂尖的區塊鏈研究機構之一，擁有廣泛的國際影響力。

關於HashKey Group (3887.HK)

HashKey Group (3887.HK)是一家亞洲領先的綜合性數字資產集團，業務足跡遍布全球。集團成立於2018年，致力於構建下一代全球金融基礎設施，服務機構客戶、零售投資者及區塊鏈生態合作伙伴。集團助力傳統機構與區塊鏈項目高效對接全球資源，實現產品與業務的合規拓展與增長。集團四大核心業務板塊為：交易服務、鏈上服務、資產管理以及現實世界資產(RWA)代幣化。

HashKey Group致力於推動區塊鏈技術的大規模應用，為全球十億用戶提供可靠、易用的數字資產服務。

SOURCE 香港Web3嘉年華