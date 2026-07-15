引領2030演進，WBBA正式發佈數通領域全球權威評估體系AI-Net認證

WBBA在發佈會中深刻闡述了AI-Net認證的內涵，其核心價值聚焦於網絡在智能時代的雙向賦能： 一方面是Network for AI（網絡支撐AI），網絡不再只是傳輸管道，也是服務於智能的關鍵底座。憑借高吞吐、零丟包和低時延的網絡性能，實現網絡與計算的深度協同，釋放智能潛力。另一方面是「AI for Network（AI賦能網絡）」，通過在設備與管控深度融合 AI 技術，賦予網絡內生智能與自愈自優化能力，推動基礎設施全面邁向高階自治，大幅降低運維複雜度。

在具體的評估體繫上，AI-Net 首先考核宏觀維度的指標，包括該國家或地區是否發佈了明確的下一代智能網絡基礎設施產業引導政策、是否具備充滿活力的數據通信產業生態。而在微觀的運營商層面，其核心評估標準則深度基於 WBBA 此前在巴展發佈的IPDI (IP Network Development Index)評估標準，全方位度量運營商網絡智能化水平與新一代IP網絡技術部署濃度。在評估範疇上，該認證不僅聚焦於廣域承載網（AI WAN），還進一步擴展至端到端的全場景數字底座，將高效互聯的數據中心網絡（DCN）、全網覆蓋的內生安全防禦體系等均納入核心考核方向。 通過這種全面對位的立體評估，不僅彰顯了相關國家在頂層戰略部署上的前瞻性，也讓背後提供全場景、高安全網絡能力的主力運營商，共同收穫這一全球數通領域的權威榮譽。

「通過將公認的技術標準轉化為可量化的演進進程，AI-Net認證正在讓通往2030的每一步都清晰可見。」未來，WBBA將全面通過AI-Net認證體系的推進，凝聚全球政策制定者、標準化組織以及頭部運營商的共識，進一步消除全球數字鴻溝，加速統一標準的落地應用，共同構築「AI就緒」的智能網絡底座，攜手奔赴2030智能未來的新徵程。

SOURCE WBBA