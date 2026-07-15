ก้าวนำสู่การเป็นผู้นำเครือข่ายแห่งปี 2573: WBBA เปิดตัว AI-Net ใบรับรองด้านการสื่อสารข้อมูลที่ทรงอิทธิพลระดับโลกอย่างเป็นทางการ
News provided byWBBA
15 Jul, 2026, 22:30 CST
กรุงเทพฯ 15 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- สมาคม World Broadband Association (WBBA) ได้ประกาศเปิดตัว AI-Net อย่างเป็นทางการในงานประชุม Asia-Pacific Broadband Development Summit (BDS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองด้านการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลสำหรับประเทศ และผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก ใบรับรองนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เครือข่ายทั่วโลกเปลี่ยนผ่านจากสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมต่อแบบเดิมไปสู่เครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ พร้อมทั้งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกจากยุค "ระบบคลาวด์ทั้งหมด" (All-Cloud) เข้าสู่ยุค "ระบบอัจฉริยะทั้งหมด" (All-Intelligence) ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนา และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอัจฉริยะในทุกอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานระดับรากฐานจำเป็นต้องมีขีดความสามารถในการรองรับข้อมูลที่สูงขึ้น มีความยืดหยุ่นในการขยายระบบ และมีความอัจฉริยะที่มากยิ่งขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Net5.5G ตัวชี้วัดแบบเดิมอย่างแบนด์วิดท์และพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณก็ไม่สามารถสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคแห่งระบบอัจฉริยะนี้ได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ WBBA จึงได้นำเสนอการรับรอง AI-Net โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 เสาหลักใหม่ ได้แก่ การชี้นำนโยบายระดับชาติ ระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกัน และอัตราการเข้าถึงระบบ Net5.5G ระบบการประเมินที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมอย่างสูงนี้ มีเป้าหมายเพื่อเร่งการวางระบบ Net5.5G ทั่วโลก ด้วยการประสานนโยบายระดับบนสุดให้สอดรับกับระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมเพื่อวัดเกณฑ์มาตรฐานความพร้อมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
ภายในงานเปิดตัว WBBA ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในลักษณะการขับเคลื่อนซึ่งกันและกันของการรับรอง AI-Net โดยชูคุณค่าหลักสองประการ ได้แก่:
ประการแรก "เครือข่ายสำหรับ AI" (Network for AI) ซึ่งยกระดับเครือข่ายให้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการประมวลผลอัจฉริยะ แทนที่จะเป็นเพียงท่อส่งผ่านข้อมูลธรรมดา การส่งมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ ซึ่งโดดเด่นด้วยปริมาณการรับส่งข้อมูลที่สูง อัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตเป็นศูนย์ และความแฝงหน่วงที่ต่ำเป็นพิเศษจะช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายยุคใหม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างเต็มพิกัด พร้อมกับช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้ง และราบรื่นระหว่างขุมพลังการประมวลผลและการจัดสรรทรัพยากรเครือข่าย ทั้งยังรับประกันคุณภาพของประสบการณ์ใช้งานสำหรับความต้องการที่ยืดหยุ่น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลสำหรับการฝึกฝน และการอนุมานของโมเดล AI ขนาดใหญ่
ประการที่สอง "AI เพื่อเครือข่าย" (AI for Network) เป็นการฝังระบบอัจฉริยะแบบเนทีฟลงในอุปกรณ์ และแพลตฟอร์มการจัดการโดยตรง การผสานรวมขีดความสามารถของ AI อย่างลึกซึ้งนี้ จะช่วยเปลี่ยนผ่านเครือข่ายจากการกำหนดเส้นทางเชิงรับไปสู่ระบบการเรียนรู้เชิงรุกที่มาพร้อมระบบอัจฉริยะในตัว ซึ่งสามารถเยียวยาตัวเองได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างนี้ช่วยขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา (O&M) ในรูปแบบ "Agentic" ที่เป็นระบบอัตโนมัติขั้นสูง และมาตรฐานเครือข่ายอัตโนมัติระดับ L4 (AN L4) ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกได้อย่างมหาศาล
การประเมินผลของ AI-Net ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยในระดับมหภาค ใบรับรองนี้จะประเมินความสอดคล้องของนโยบายระดับชาติ และความพยายามในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม เกณฑ์สำคัญประกอบด้วยกรอบนโยบายระดับบนสุดที่รองรับ Net5.5G, IPv6 และเครือข่ายอัจฉริยะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในมาตรฐานระดับโลก และความร่วมมือในระบบนิเวศ ส่วนในระดับจุลภาค การประเมินจะวัดเกณฑ์เปรียบเทียบผู้ให้บริการเครือข่ายโดยใช้ดัชนีการพัฒนาเครือข่าย IP (IPDI) ที่ทาง WBBA ได้เปิดตัวไปในงาน MWC เพื่อวัดระดับความอัจฉริยะของเครือข่ายที่ใช้งานจริง รวมถึงความหนาแน่นของการวางระบบ Advanced IP/Net5.5G อย่างแม่นยำเพื่อเฟ้นหาผู้บุกเบิกด้าน Net5.5G
นอกเหนือจากเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Networks) แล้ว ขอบเขตของการรับรองยังขยายไปถึงรากฐานดิจิทัลแบบครบวงจร โดยนำเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่างเหนียวแน่น และระบบความปลอดภัยในตัวที่ครอบคลุมเข้ามาร่วมเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาด้วย การสอดประสานในหลากหลายมิตินี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยยืนยันขีดความสามารถของเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงและรองรับทุกสถานการณ์ ซึ่งส่งมอบโดยผู้ให้บริการชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเฉพาะทาง เช่น ระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติ การค้าปลีกอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ
"ในฐานะเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม AI-Net จะเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนทั้งสี่ให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่จับต้องได้เพื่อมุ่งสู่เครือข่ายแห่งปี 2573" ซึ่ง WBBA จะใช้ใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเห็นพ้องต้องกันในระดับสากล ระหว่างผู้กำหนดนโยบาย องค์กรกำหนดมาตรฐาน และผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำในอนาคต โดยโครงการริเริ่มนี้จะร่วมสร้างรากฐานเครือข่ายที่ "พร้อมรองรับ AI" เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไปสู่อนาคตแห่งความอัจฉริยะในปี 2573 ผ่านการเร่งผลักดันมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว และช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัล
เกี่ยวกับ World Broadband Association:
สมาคม World Broadband Association (WBBA) เป็นองค์กรและแพลตฟอร์มพหุภาคีแบบเปิดกว้างที่รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบคลาวด์ และบรอดแบนด์เพื่อร่วมมือและผลักดันเป้าหมายร่วมกันในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดทางสังคมและเศรษฐกิจของเทคโนโลยีอัลตราบรอดแบนด์ดิจิทัลให้แก่ทุกคนทั่วโลก WBBA มุ่งมั่นส่งเสริมผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ซึ่งระบบบรอดแบนด์สามารถมอบให้แก่ผู้คนทั่วโลกผ่านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และเครือข่ายที่ผสานรวมกัน
SOURCE WBBA
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