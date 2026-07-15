-Liderando la red 2030: La WBBA lanza oficialmente AI-Net, una certificación de comunicaciones de datos con autoridad mundial

BANGKOK, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de la Cumbre de Desarrollo de Banda Ancha de Asia-Pacífico (BDS), la Asociación Mundial de Banda Ancha (WBBA) lanzó oficialmente AI-Net, una certificación de comunicaciones de datos de reconocido prestigio internacional para países y operadores de todo el mundo. Esta certificación, que representa un hito en la infraestructura digital, proporciona una guía estratégica para que las redes globales transiten de arquitecturas basadas en la conectividad a redes basadas en la inteligencia, impulsando la infraestructura global de la era de la "Nube Total" a la era de la "Inteligencia Total", al tiempo que acelera la evolución generacional y la transformación inteligente en todo el sector.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

En la actualidad, la IA está transformando la economía global, exigiendo mayor capacidad de transmisión, escalabilidad e inteligencia de la infraestructura subyacente. A medida que las industrias transitan hacia Net5.5G, las métricas tradicionales como el ancho de banda y la cobertura ya no reflejan la competitividad nacional en la era inteligente. Por consiguiente, la WBBA presentó la Certificación AI-Net, centrada en tres nuevos pilares: orientación política nacional, ecosistemas industriales colaborativos y tasa de penetración de Net5.5G. Este sistema de evaluación altamente cuantificable tiene como objetivo acelerar el despliegue global de Net5.5G mediante la alineación de las políticas de alto nivel con los ecosistemas industriales para evaluar sistemáticamente la madurez tecnológica.

Durante el lanzamiento, la WBBA explicó el empoderamiento bidireccional de la Certificación AI-Net, destacando sus dos valores fundamentales

Primero, "Red para IA" establece las redes como la base fundamental de la computación inteligente, en lugar de simples canales de transmisión. Al ofrecer un rendimiento determinista —caracterizado por un alto rendimiento, cero pérdida de paquetes y latencia ultrabaja— la infraestructura de red moderna libera todo el potencial de la inteligencia. Esto garantiza una coordinación profunda y fluida entre la capacidad de procesamiento y la planificación de la red, proporcionando una calidad de experiencia garantizada para demandas elásticas y optimizando la eficiencia de los datos para el entrenamiento e inferencia de modelos de IA a gran escala.

Segundo, "IA para Red" sirve para inyectar inteligencia nativa directamente en los dispositivos y plataformas de gestión. Al integrar profundamente las capacidades de IA, las redes transitan del enrutamiento pasivo a sistemas cognitivos activos con inteligencia endógena, autorreparación y autooptimización continua. Este cambio estructural impulsa la infraestructura hacia una operación y mantenimiento (O&M) de "Agente" altamente automatizada y AN L4, reduciendo drásticamente la complejidad operativa y mitigando los costes de mantenimiento para los operadores globales.

La evaluación AI-Net abarca dimensiones tanto de nivel macroeconómicas como de nivel microeconómicas. A nivel macroeconómico, la certificación evalúa la alineación de las políticas nacionales y los esfuerzos de desarrollo de la industria. Los criterios clave incluyen marcos normativos de alto nivel que sustentan Net5.5G, IPv6 y redes inteligentes, junto con contribuciones activas a estándares globales y la colaboración del ecosistema. A nivel microeconómico, la evaluación compara a los operadores utilizando el Índice de Desarrollo de Redes IP (IPDI), lanzado por la WBBA en el MWC, que mide con precisión la inteligencia de la red en tiempo real y la densidad de implementación de IP avanzada/Net5.5G para identificar a los pioneros de Net5.5G.

Más allá de las redes de área amplia, el alcance de la certificación se extiende a las bases digitales de extremo a extremo, integrando redes de centros de datos altamente interconectadas y sistemas de seguridad endógenos integrales en sus criterios principales. Esta alineación multidimensional no solo destaca la visión estratégica de una nación, sino que también valida las capacidades de red de alta seguridad y para todo tipo de escenarios que ofrecen los operadores líderes en sectores especializados como la logística automatizada, el comercio minorista inteligente y las ciudades inteligentes.

"AI-Net, un referente fiable y reconocido por la industria, transforma las Cuatro Fuerzas en un progreso medible hacia la Red 2030". En adelante, la WBBA aprovechará esta certificación para generar consenso global entre responsables políticos, organizaciones de normalización y operadores líderes. Al acelerar la unificación de estándares y reducir la brecha digital, la iniciativa construirá una base de red preparada para la IA que impulsará a las industrias hacia el futuro inteligente de 2030.

Acerca de la Asociación Mundial de Banda Ancha

La Asociación Mundial de Banda Ancha (WBBA) es una organización y plataforma abierta y multilateral que reúne a las partes interesadas de la industria de la nube y la banda ancha para abordar e impulsar los objetivos comunes de maximizar los beneficios sociales y económicos de la banda ultraancha digital para todos a nivel mundial. La WBBA promueve los resultados empresariales, para consumidores y ciudadanos que la banda ancha puede ofrecer en todo el mundo, a través de infraestructuras convergentes de red y nube.