產業聯合丨貝康醫療集團(2170.HK)與菁華醫療集團舉行「集團戰略攜手」簽約儀式

新聞提供者貝康醫療
25 12月, 2024, 11:11 CST
蘇州2024年12月25日 /美通社/ -- 貝康醫療集團(2170.HK)於2024年12月24日與菁華醫療集團於沈陽舉行戰略合作簽約儀式。貝康醫療擁有涵蓋男科、胚胎培養、遺傳學等全產業鏈的技術平台，提供全球領先的技術支持，目標是推動菁華醫療在科研和學科建設上的提升。菁華醫療作為東北首家試管嬰兒醫院，是全國排名前十的輔助生殖醫療集團，年生殖週期超過13000例。此次合作，貝康醫療將通過其完整的產業鏈服務支持菁華醫療，打造國際化的示範中心，並推動其成為全球領先的優生高地。
此次合作的核心目標包括兩個方向：首先，貝康旗下Geri全時差培養箱是全球首個可加濕的全時差培養箱，並通過超過十萬例臨床胚胎檢測驗證，研究顯示臨床妊娠率可提高15%，活產率提高5.8%。貝康醫療將在此基礎上幫助菁華醫療建設國際一流的胚胎實驗室，提升臨床治療效果。
其次，貝康醫療將推動遺傳學科發展，為菁華醫療提供定制化遺傳實驗室建設方案。貝康醫療在胚胎植入前遺傳學篩查領域處於行業領先地位，發表學術論文百餘篇，參與起草了PGT-A檢測試劑的質量控制技術評價指南，並參與制定了國家PGT-A檢測試劑盒行業標準，尤其是其PGT-Plus一體化檢測技術，能夠檢測三倍體、單倍體等複雜遺傳問題。此次合作將助力菁華醫療為患者提供精確的遺傳諮詢與診療服務，推動遺傳學科在輔助生殖中的廣泛應用。
貝康醫療的「全產業鏈賦能計劃」將於2025年全面實施，進一步深化與菁華醫療的合作，推動集團直銷模式，優化供應鏈管理，助力菁華醫療成為全球領先的智能化輔助生殖示範中心。
SOURCE 貝康醫療
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