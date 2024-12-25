產業聯合丨貝康醫療集團(2170.HK)與菁華醫療集團舉行「集團戰略攜手」簽約儀式

蘇州2024年12月25日 /美通社/ -- 貝康醫療集團(2170.HK)於2024年12月24日與菁華醫療集團於沈陽舉行戰略合作簽約儀式。貝康醫療擁有涵蓋男科、胚胎培養、遺傳學等全產業鏈的技術平台，提供全球領先的技術支持，目標是推動菁華醫療在科研和學科建設上的提升。菁華醫療作為東北首家試管嬰兒醫院，是全國排名前十的輔助生殖醫療集團，年生殖週期超過13000例。此次合作，貝康醫療將通過其完整的產業鏈服務支持菁華醫療，打造國際化的示範中心，並推動其成為全球領先的優生高地。

此次合作的核心目標包括兩個方向：首先，貝康旗下Geri全時差培養箱是全球首個可加濕的全時差培養箱，並通過超過十萬例臨床胚胎檢測驗證，研究顯示臨床妊娠率可提高15%，活產率提高5.8%。貝康醫療將在此基礎上幫助菁華醫療建設國際一流的胚胎實驗室，提升臨床治療效果。