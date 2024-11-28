24 Exchange獲美國證券交易委員會批准設立全新全國證券交易所「24X National Exchange」

24X National Exchange計劃成為首個實現平日每日23小時交易服務，專門提供美國股票交易的交易所

康涅狄格州斯坦福德2024年11月29日 /美通社/ -- 24 Exchange今天宣佈，已獲美國證券交易委員會（SEC）批准營運24X National Exchange，這將成為美國首個允許每個工作日提供23小時交易美國證券的全國證券交易所。延長交易時段需視股權數據計劃的調整而定，以便支援隔夜交易時段，同時24X National Exchange需向美國證券交易委員會（SEC）提交額外的規則申請，確認相關調整以及交易所符合美國《證券交易法》的能力。

24X National Exchange將接受美國證券交易委員會（SEC）的持續監管，同時提供全面的投資者保護措施。這個全新交易所將使全球各地的零售和機構客戶能夠透過經核准為24X National Exchange成員的券商交易美國股票。

24X National Exchange將分兩個階段推出。首個階段將於2025年下半年推出，交易所將於平日提供早上4時至晚上7時（美東時間）的交易時段。第二階段將在滿足上述條件後推出，屆時將提供美國股票交易，交易時段為每週日晚上8時至週五晚上7時（美東時間）。每個交易日將有一小時的暫停營運，用於例行的軟件升級和功能測試。

24 Exchange行政總裁兼創辦人Dmitri Galinov表示：「美國證券交易委員會（SEC）對我們新交易所的批准是令人鼓舞的發展，這是24X團隊多年來努力的成果。交易者在其所在地區的市場休市期間風險最高。24X National Exchange將致力於解決這一問題，透過為券商及其機構和零售客戶提供24小時美國股票交易，來減少這些風險。」

作為首個獲美國證券交易委員會（SEC）批准於每個工作日提供23小時交易的全國證券交易所（需符合上述條件），24X National Exchange將初步專注於滿足亞太地區對美國股票隔夜流動性的日益增長需求。

24X National Exchange將於MEMX Technologies提供的先進、久經驗證的技術平台上運行。新交易所的管理團隊將高度重視透過持續的技術創新和改進來提升客戶體驗。

Galinov補充道：「有了這項歷史性的美國證券交易委員會（SEC）批准，我們將建立並營運一個以客戶為導向的交易所，能夠迅速與市場需求對接，並快速根據客戶反饋做出調整。」Galinov表示：「我們期待為全球客戶帶來卓越的交易體驗。24X National Exchange將提供公司金融機構客戶長期以來所期待的成本效益、速度、韌性和適應性。」

24X National Exchange將在美國市場假期休市，與紐約證券交易所（NYSE）和納斯達克（Nasdaq）的休市安排相似。

24 Exchange透過其附屬公司24X Bermuda Limited，將繼續向機構客戶提供外匯非交割遠期（FX NDFs）、掉期（Swaps）和即期交易（Spot）。自2019年推出以來，24 Exchange透過單一交易介面提供的多元資產服務，已幫助客戶以更低成本獲得更多的流動性。

24 Exchange簡介

24 Exchange讓市場參與者能夠以最低成本順暢地交換其風險敞口。24 Exchange的使命是使會員能夠在不斷擴展的資產類別範圍內，實現最具成本效益的交易，並提供全天候交易服務。24 Exchange降低了在全球市場交換資產的成本，同時為每個資產類別提供創新且獨特的交易流程。詳情請瀏覽https://24exchange.com/。

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SOURCE 24 Exchange