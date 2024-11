24 Exchange krijgt goedkeuring van de SEC voor haar nieuwe nationale effectenbeurs, "24X National Exchange"

24X National Exchange wil de eerste beurs te worden die handel in Amerikaanse aandelen aanbiedt gedurende 23 uur per dag op weekdagen

STAMFORD, Conn., , 29 november 2024 /PRNewswire/ -- 24 Exchange heeft vandaag aangekondigd dat het goedkeuring heeft gekregen van de U.S. Securities and Exchange Commission om 24X National Exchange te runnen als de eerste nationale effectenbeurs in de VS waar 23 uur per werkdag Amerikaanse effecten kunnen worden verhandeld. De verlengde handelsuren zijn afhankelijk van de wijzigingen die Equity Data Plans invoert om de nachtelijke handelsuren mogelijk te maken. 24X National Exchange zal dan een aanvullende rule filing bij de SEC indienen waarin de wijzigingen en de mogelijkheid van de Exchange om te voldoen aan de Securities Exchange Act worden bevestigd.

24X National Exchange zal onder toezicht staan van de voortdurende regelgeving van de SEC en de volledige reeks van beleggersbeschermingen. De nieuwe beurs stelt particuliere en institutionele klanten overal ter wereld in staat om te handelen in Amerikaanse aandelen via broker-dealers die erkend lid zijn van 24X National Exchange.

24X National Exchange wordt in twee fasen gelanceerd. Een eerste fase zal in de tweede helft van 2025 worden geopend, waarbij de beurs op weekdagen van 4:00 uur ET tot 19:00 uur ET zal opereren. De tweede fase gaat van start gaat zodra aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, Deze zal handel in Amerikaanse aandelen aanbieden van 8:00 uur ET op zondag tot 19:00 uur ET op vrijdag. Tijdens elke handelsdag wordt een operationele pauze van een uur ingelast om routinematige software-upgrades en functionaliteitstests uit te voeren.

24 Exchange CEO en oprichter Dmitri Galinov, zei: "De goedkeuring van onze nieuwe beurs door de SEC is een opwindende ontwikkeling waar het 24X Team al jaren naartoe werkt. Handelaren lopen het meeste risico wanneer de markt op hun geografische locatie gesloten is. 24X National Exchange zal proberen dit probleem te verlichten door de handel in Amerikaanse aandelen 24 uur per dag voor broker-handelaren en hun institutionele en particuliere klanten mogelijk te maken."

24X National Exchange is de eerste nationale effectenbeurs die door de SEC is goedgekeurd om 23 uur per weekdag te opereren onder de hierboven vermelde voorwaarden. Het zal hier in eerste instantie gebruik van maken door gehoor te geven aan de groeiende vraag naar overnight liquiditeit in Amerikaanse aandelen in de APAC-regio.

De 24X National Exchange draait op een beproefd, geavanceerd technologieplatform van MEMX Technologies. Het directieteam van de nieuwe Exchange geeft hoge prioriteit aan het verbeteren van de klantervaring door middel van voortdurende technologische innovaties en verbeteringen.

"Met deze historische goedkeuring van de SEC kunnen we een klantgedreven beurs bouwen en exploiteren die zich snel aan de eisen van de markt aanpast en inspeelt op de feedback van klanten," aldus Galinov. "We kijken ernaar uit om onze klanten wereldwijd een superieure handelservaring te bieden. 24X National Exchange zal de kostenefficiëntie, snelheid, veerkracht en het aanpassingsvermogen leveren die de financiële institutionele klanten van het bedrijf al lang verwachten."

24X National Exchange zal sluiten op Amerikaanse feestdagen, vergelijkbaar met de schema's van de NYSE en Nasdaq.

24 Exchange blijft FX NDF's, Swaps en Spot trading aanbieden aan institutionele klanten via 24X Bermuda Limited, een dochteronderneming van 24X National Exchange. Sinds de lancering in 2019 heeft het multi-assetaanbod van 24 Exchange klanten toegang gegeven tot meer liquiditeit tegen lagere kosten via één handelsinterface.

Over 24 Exchange

24 Exchange stelt marktdeelnemers in staat hun posities naadloos uit te wisselen tegen de laagst mogelijke kosten. 24 Exchange heeft als missie leden in staat te stellen de meest kosteneffectieve transacties te initiëren in een groeiend aantal activaklassen, 24 uur per dag. 24 Exchange verlaagt de kosten van het uitwisselen van activa op de wereldmarkten en biedt tegelijkertijd creatieve en unieke workflows voor elke activaklasse. Meer informatie is beschikbaar op https://24exchange.com/.

Mediacontact:

Eric Andrus, KARV

[email protected]

Telefoon: +1 (212) 333-0275