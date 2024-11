24 Exchange reçoit l'approbation de la SEC pour sa nouvelle bourse nationale de valeurs mobilières, « 24X National Exchange »

24X National Exchange prévoit d'être la première bourse à proposer la négociation d'actions américaines 23 heures par jour en semaine

STAMFORD, Connecticut, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- 24 Exchange a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation de la U.S. Securities and Exchange Commission pour le lancement de 24X National Exchange en tant que première bourse nationale de valeurs mobilières aux États-Unis qui permet la négociation de valeurs mobilières américaines 23 heures par jour ouvrable. La prolongation des heures de négociation est soumise à la condition qu'Equity Data Plans apporte des modifications qui faciliteraient les heures de négociation de nuit et que 24X National Exchange effectue un dépôt de règle supplémentaire auprès de la SEC confirmant les modifications et la capacité de la bourse à se conformer à la loi sur les opérations de bourse (Securities Exchange Act).

24X National Exchange sera soumise à la surveillance réglementaire permanente de la SEC et à l'ensemble des mesures de protection des investisseurs. 24X National Exchange permettra aux particuliers et aux clients institutionnels du monde entier de négocier des actions américaines par l'intermédiaire de courtiers membres agréés par elle.

24X National Exchange sera introduite en deux étapes. Une première phase ouvrira au cours du second semestre 2025, la bourse fonctionnant de 4h00 ET à 19h00 ET les jours ouvrables. La deuxième phase, qui sera lancée une fois que les conditions susmentionnées seront remplies, permettra de négocier des actions américaines du dimanche à 20h00 (heure de l'Est) au vendredi à 19h00 (heure de l'Est). Une pause opérationnelle d'une heure sera observée au cours de chaque journée de négociation pour permettre les mises à jour logicielles de routine et les tests de fonctionnalité.

Le PDG et fondateur de 24 Exchange, Dmitri Galinov, a déclaré « L'approbation par la SEC de notre nouvelle bourse est un développement passionnant auquel l'équipe de 24X travaille depuis de nombreuses années. C'est lorsque le marché est fermé dans leur zone géographique que les traders courent le plus de risques. 24X National Exchange cherchera à atténuer ce problème en facilitant la négociation d'actions américaines 24 heures sur 24 pour les courtiers et leurs clients institutionnels et particuliers. »

En tant que première bourse nationale de valeurs approuvée par la SEC pour fonctionner 23 heures par jour en semaine, sous réserve des conditions susmentionnées, 24X National Exchange s'efforcera dans un premier temps de répondre à la demande croissante de la région Asie-Pacifique pour des liquidités au jour le jour sur les actions américaines.

24X National Exchange fonctionnera sur une plate-forme technologique de pointe éprouvée, fournie par MEMX Technologies. L'équipe dirigeante de la nouvelle bourse accordera une grande importance à l'amélioration de l'expérience des clients par le biais d'innovations et d'améliorations technologiques permanentes.

« Avec cette approbation historique de la SEC, nous allons construire et exploiter une bourse orientée vers le client, capable de s'aligner rapidement sur les demandes du marché et de s'adapter rapidement aux commentaires des clients », a ajouté M. Galinov. « Nous sommes impatients d'apporter une expérience commerciale supérieure à nos clients internationaux. 24X National Exchange offrira la rentabilité, la rapidité, la résilience et l'adaptabilité que les clients institutionnels financiers de la société attendent depuis longtemps. »

24X National Exchange fermera ses portes les jours fériés aux États-Unis, comme le font le NYSE et le Nasdaq.

24 Exchange, par l'intermédiaire de 24X Bermuda Limited, une filiale de 24X National Exchange, continuera d'offrir des contrats de change à terme non livrables, des swaps et des opérations au comptant aux clients institutionnels. Depuis son lancement en 2019, l'offre multi-actifs de 24 Exchange par l'intermédiaire d'une interface de négociation unique a permis aux clients d'accéder à une liquidité accrue à moindre coût.

24 Exchange permet aux acteurs du marché d'échanger leurs expositions de manière transparente et au coût le plus bas possible. La mission de 24 Exchange est de permettre à ses membres d'initier les transactions les plus rentables à travers une gamme croissante de classes d'actifs, 24 heures par jour. 24 Exchange réduit le coût de l'échange d'actifs sur les marchés mondiaux tout en offrant des flux de travail créatifs et uniques adaptés à chaque classe d'actifs. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://24exchange.com/.

