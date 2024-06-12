第26屆中國國際焙烤展覽會在上海圓滿落幕，參觀人數高達393,009人次

上海2024年6月12日 /美通社/ -- 由中國焙烤食品糖制品工業協會(CABCI)和北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦的第26屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China)，於5月24日圓滿落幕。此次展會規模空前，展覽面積達320,000平方米，涵蓋整條產業鏈。來自30多個國家和地區的2,200多家參展商展示了超過100,000個品牌的精彩產品。此次活動總共吸引專業買家進行了393,009人次的參觀，反響熱烈。

為期四天的展會聚焦於展現行業的當前狀況，以及具體的發展前景。其目的在於幫助烘焙行業以創新方式，滿足來自不同場景和人口群體的不斷變化的需求，同時提供一個分享無數商業機會的平台。

促進全球一體化以實現行業協調發展

展會吸引了來自亞洲、中東、歐洲和大洋洲等新興市場或購買力較強市場的買家代表團，共接待了超過10,000次來自中國以外的訪問。國際貿易配對服務促成了超過3,000次精准商業配對會議。超過90%的國際買家對服務表示滿意。一位法國買家評論道：「至少七八年來，我們一直對中國國際焙烤展覽會非常忠誠。 」

菲華面包糕餅同業公會會長甄鴻國表示：「越來越多的國際買家以及專業烘焙師和工業烘培專家來到中國，尋找更多的設備、烘焙用品，並期待新的創新和趨勢。 」

預計到2030年，中國烘焙產品市場將會達到1,624億美元計市場規模。這一增長軌跡正吸引著越來越多的國際買家、專業烘焙師與工業烘培專家來到中國，尋求采購先進的設備和原料，以滿足他們的烘焙需求。他們正在積極探索該行業的發展創新途徑和新興趨勢。

打造富有創新精神、數字化的綜合平台

本次展會匯聚了超過2,200家行業供應鏈參與者，全面展示了多維度的尖端創新趨勢。展會與全球知名咨詢公司——例如Euromonitor（歐睿）、Innova和Mintel（英敏特）合作，提供了來自中國和其他關鍵市場的第一手數據與創新趨勢。此外，Bakery China Go Green的典范案例展示，還體現了響應全球脫碳和減排倡議的舉措。

展覽融入了多場活動，包括近三十場論壇、四項主題競賽、一個市集、多個產業集群區等。通過連接食品、時尚、文化和藝術，它真正打造了一場突破界限的年度盛會。此外，數字平台iBakeryChina還率先采用了分層展廳布局，並實現了參展商實體展位和在線店鋪的實時同步。

敬請期待接下來激動人心的一系列烘焙活動。2024第9屆中國國際焙烤秋季展覽會(Bakery China Autumn)與2024第7屆中國家庭烘焙用品展覽會(China Home Baking Show)將於2024年10月17日至19日在武漢國際博覽中心舉行。第27屆中國國際焙烤展覽會則將於2025年5月19日至22日在上海虹橋國家會展中心舉行。

SOURCE 中國國際焙烤展覽會