第26屆中國國際焙烤展覽會在上海圓滿落幕，參觀人數高達393,009人次

新聞提供者

中國國際焙烤展覽會

12 6月, 2024, 23:18 CST

上海2024年6月12日 /美通社/ --  由中國焙烤食品糖制品工業協會(CABCI)和北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦的第26屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China)，於5月24日圓滿落幕。此次展會規模空前，展覽面積達320,000平方米，涵蓋整條產業鏈。來自30多個國家和地區的2,200多家參展商展示了超過100,000個品牌的精彩產品。此次活動總共吸引專業買家進行了393,009人次的參觀，反響熱烈。

為期四天的展會聚焦於展現行業的當前狀況，以及具體的發展前景。其目的在於幫助烘焙行業以創新方式，滿足來自不同場景和人口群體的不斷變化的需求，同時提供一個分享無數商業機會的平台。

促進全球一體化以實現行業協調發展

展會吸引了來自亞洲、中東、歐洲和大洋洲等新興市場或購買力較強市場的買家代表團，共接待了超過10,000次來自中國以外的訪問。國際貿易配對服務促成了超過3,000次精准商業配對會議。超過90%的國際買家對服務表示滿意。一位法國買家評論道：「至少七八年來，我們一直對中國國際焙烤展覽會非常忠誠。 」

菲華面包糕餅同業公會會長甄鴻國表示：「越來越多的國際買家以及專業烘焙師和工業烘培專家來到中國，尋找更多的設備、烘焙用品，並期待新的創新和趨勢。 」

預計到2030年，中國烘焙產品市場將會達到1,624億美元計市場規模。這一增長軌跡正吸引著越來越多的國際買家、專業烘焙師與工業烘培專家來到中國，尋求采購先進的設備和原料，以滿足他們的烘焙需求。他們正在積極探索該行業的發展創新途徑和新興趨勢。

打造富有創新精神數字化的綜合平台

本次展會匯聚了超過2,200家行業供應鏈參與者，全面展示了多維度的尖端創新趨勢。展會與全球知名咨詢公司——例如Euromonitor（歐睿）、Innova和Mintel（英敏特）合作，提供了來自中國和其他關鍵市場的第一手數據與創新趨勢。此外，Bakery China Go Green的典范案例展示，還體現了響應全球脫碳和減排倡議的舉措。

展覽融入了多場活動，包括近三十場論壇、四項主題競賽、一個市集、多個產業集群區等。通過連接食品、時尚、文化和藝術，它真正打造了一場突破界限的年度盛會。此外，數字平台iBakeryChina還率先采用了分層展廳布局，並實現了參展商實體展位和在線店鋪的實時同步。

敬請期待接下來激動人心的一系列烘焙活動。2024第9屆中國國際焙烤秋季展覽會(Bakery China Autumn)與2024第7屆中國家庭烘焙用品展覽會(China Home Baking Show)將於2024年10月17日至19日在武漢國際博覽中心舉行。第27屆中國國際焙烤展覽會則將於2025年5月19日至22日在上海虹橋國家會展中心舉行。

SOURCE 中國國際焙烤展覽會

來自同一來源

2024第26屆中國國際焙烤展覽會規模再創歷史新高

2024第26屆中國國際焙烤展覽會規模再創歷史新高

2024年，食品行業和消費市場穩中求進持續回暖，中國焙烤食品行業也有望迎來新一輪高增長的新機遇。作為立足中國、放眼全球的焙烤食品產業風向標和商貿大平台——由中國焙烤食品糖製品工業協會和北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦的第26屆中國國際焙烤展覽會（Bakery...
2024年中國國際焙烤展覽會將在五月吸引超過40萬人次前往國家會展中心（上海）

2024年中國國際焙烤展覽會將在五月吸引超過40萬人次前往國家會展中心（上海）

中國焙烤食品糖製品工業協會與北京貝克瑞會展服務有限責任公司，欣然聯手舉辦2024年中國國際焙烤展覽會。這一行業盛會將於5月21日至24日在國家會展中心（上海）舉行。中國國際焙烤展覽會慶祝今年來到第26屆，承諾將是一場盛大活動，展區總面積達到令人印象深刻的32萬平方米。來自近30個國家和地區的2200...

探索

Image1

食品與飲料

Image1

有機食品

Image1

零售業