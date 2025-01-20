中國海油宣佈東方29-1氣田開發項目投產

香港2025年1月20日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈東方29-1氣田開發項目已投產。

該項目位於鶯歌海海域，平均水深約68米，主要生產設施為新建1座無人井口平台和1條海底管道。計劃投產開發井6口，預計2025年將實現日產天然氣38百萬立方英呎的高峰產量。

該項目新建無人井口平台採用標準化、一體化模式建造，優化設備佈局，高效利用平台空間，顯著降低項目投資。項目生產的油氣將通過海底管道接入東方氣田群現有生產設施進行處理。近年來，中國海油持續在鶯瓊盆地挖潛增產，充分發揮在產油氣生產設施價值，降低新項目開發成本。

東方29-1氣田成功投產將進一步釋放東方氣田群天然氣產能，夯實公司環海南島海上氣田群能源供給能力，為海南島提供清潔、可靠、穩定的能源供應。

中國海油擁有該項目100%的權益，並擔任作業者。

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編者注：

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