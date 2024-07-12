逐點半導體視覺處理技術為《劍網3無界》帶來120幀絲滑細膩顯示效果

IRX渲染加速技術助力多端互通，我心無界暢遊大美武俠江湖

上海2024年7月12日 /美通社/ -- 專業的圖像和顯示處理方案提供商逐點半導體宣布，與西山居研發的《劍網3無界》就移動端視覺處理優化達成合作。作為一款多端互通的大型MMO遊戲，該遊戲獲得了IRX渲染加速解決方案的認證。通過集成IRX渲染加速SDK，玩家可在獲得IRX認證的終端上體驗低功耗120幀的絲滑細膩顯示效果，「無界」暢遊大美武俠江湖。

《劍網3無界》是《劍網3》的全平台版本。和基於現有IP打造一款新手遊不同的是，該遊戲創新推出多端數據繼承互通的模式，玩家可隨時隨地在手機上體驗媲美PC端的旗艦畫質。遊戲首次從大屏走向小屏，玩家的期待值拉滿。然而載體的改變，也意味著需要攻克更多技術難點，其中，PC端和移動端之間的畫質及性能差異就是一道鴻溝。想要完全打破平台間的限制，在移動端復刻比擬端遊的沉浸式遊戲體驗，不僅需要保證高幀率、高畫質，還要直面高負載產生的功耗問題。

秉承給玩家帶來更好的遊戲體驗這一共同目標，逐點半導體與《劍網3無界》手遊技術團隊開展合作，力求在性能、功耗、畫質之間尋找一個最佳平衡點。《劍網3無界》通過集成IRX渲染加速技術，手機GPU只需渲染較低幀率和分辨率，就能輸出穩定流暢120幀高分辨率遊戲畫面。不僅如此，技術團隊還針對不同玩家需求，進行了顯示模式調優。進入遊戲畫面設置頁面，一鍵開啟「IRX渲染加速120幀」，就能同時收獲高畫質、高幀率、兼具低功耗的遊戲體驗。具體在遊戲的實際場景應用中來看，打開開關後，手機GPU的渲染能力大幅提高，畫面中挺拔的蒼松翠柏，雲霧繚繞的群山更加精美細膩，人物的五官稜角更加分明，細節勾勒栩栩如生。同時，景深感進一步增強，帶給玩家身臨其境的遊戲體驗。此外，畫面更加穩定絲滑，人物的動作流暢連貫。無論是跑動跳躍，還是戰斗中技能釋放，都收放自如。

西山居劍網3無界項目組表示﹕「作為國風武俠賽道的標桿，15年來，《劍網3》為玩家構建了一個靈動的江湖，承載了眾多俠士的武俠情懷。在此基礎上，《劍網3無界》不斷開拓創新，實現多端互通，這也預示著遊戲從內容到技術再度升級。此次與逐點半導體達成合作，在 IRX渲染加速技術的助力下，提升手遊性能，相信能進一步迭代遊戲品質，帶給玩家更加豐富多彩的遊戲體驗。」

逐點半導體（上海）股份有限公司總裁熊挺表示﹕「從一端到多端，我們在《劍網3無界》上，看到一款經典遊戲深耕賽道，持之以恆的努力與創新。對玩家而言，高品質遊戲內容、多元的遊戲玩法，以及創新的技術迭代，都是收獲沉浸式遊戲體驗的重要因素。此次攜手《劍網3無界》，實現IRX渲染技術的落地應用，將助力打破端遊轉手遊面臨的性能瓶頸，提升遊戲畫面表現，重新定義手遊體驗，為玩家呈現一個令人驚歎的武俠大世界。」

西山居簡介

西山居以領先的技術作為堅實的基礎，不忘做遊戲的初心，專注向全球玩家提供高品質的作品。西山居致力成為遊戲玩家的聖地，銳意創新，開拓進取。在武俠、科幻、二次元、模擬、沙盒等多條賽道齊頭並進，同時布局動漫、影視、潮玩等文創形態，希望用更多元化的題材來表達中國人的精神內核，將快樂帶給全球熱愛遊戲的玩家。

逐點半導體公司簡介

逐點半導體成立於2004年，是納斯達克上市公司Pixelworks Inc. （Nasdaq：PXLW）在中國的控股子公司。逐點半導體專注於手機視覺處理芯片，視頻轉碼芯片和3LCD投影儀主控芯片及實施方案的開發和設計，是業內先進的創新視頻和顯示處理解決方案提供商。2023年7月，逐點半導體全新的IRX遊戲體驗品牌正式上線。該品牌以逐點半導體在移動端沉澱多年的圖像渲染與顯示技術方案為基礎，加以基於遊戲特點的針對性調優服務，為不同類型的遊戲在移動端實現高性能體驗與高畫質顯示效果，力求為終端用戶帶來最佳手遊體驗。

Pixelworks提供業界先進的內容創作、視頻傳輸和顯示處理解決方案和技術，可在從影院到智能手機的所有屏幕上提供真實的視覺體驗和優越畫質。該公司擁有20多年的歷史，為領先的消費電子產品、專業顯示器和視頻流媒體服務的供應商提供圖像處理創新方案。欲了解更多信息，請訪問公司官網www.pixelworks.com。

敬請注意：Pixelworks、IRX以及Pixelworks標志是Pixelworks, Inc.的商標。所有提及的其他商標均屬於其各自所有者。

SOURCE Pixelworks, Inc.