DAHON stellt auf der 32. Internationalen Chinesischen Fahrradmesse das innovative Vélodon-Rennrad vor

SHANGHAI, 17. Mai 2024 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die 32. Ausgabe der Internationalen Chinesischen Fahrradmesse (CIBF) wurde mit großem Erfolg im Shanghai New International Expo Center eröffnet. Die renommierte Fahrradmarke DAHON wurde am Stand [E1 1305] vorgestellt und zog mit ihrer neuesten Geschwindigkeitstechnologie „D-VELO" und den patentierten „Sharing 360" Teilen die Aufmerksamkeit eines weltweiten Publikums auf sich.

DAHON & Dr. David Hon captured the attention of a global audience at the event, showcasing an extensive selection of bicycles that went beyond folding bikes. DAHON's cutting-edge "K-Feather" folding electric-assist bike secured the Gold Award, and the "Race to Win" cycling challenge by DAHON was also a highlight.

Der visionäre Gründer von DAHON, Dr. David Hon war anwesend und machte eine bemerkenswerte Ankündigung bezüglich der bahnbrechenden Geschwindigkeitstechnologie namens „D-VELO". Dr. Hon war begeistert von den außergewöhnlichen Leistungen des Vélodon, dem ersten DAHON 700C Rennrad mit der bemerkenswerten „D-VELO" Technologie. Das Vélodon wurde sowohl von den lokalen als auch von den internationalen Teilnehmern sehr gelobt und festigte seinen Ruf als herausragende Innovation in der Fahrradbranche.

DAHON präsentierte eine umfangreiche Auswahl an Fahrrädern, die über Falträder hinausging. Die Präsentation umfasste eine Auswahl an Rennrädern, E-Bikes und Kinderfahrrädern, die in die Kategorien Urban, Vogue, Explorer und Performance eingeteilt sind und so eine breite Palette von Stilen abdecken. Die Besucher können durch die Gänge des Standes schlendern und sich von der vielfältigen Produktpalette von DAHON begeistern lassen.

Das Vélodon, zweifellos der Star des DAHON-Standes, ist die erste Fahrradlinie, die mit der D-VELO-Technologie ausgestattet ist. Mit einer Laufradgröße von 700C und einem Kohlefaserrahmen bietet es eine um 15–25 % höhere Rahmensteifigkeit als typische Kohlefaser-Rennräder. Das einzigartige „Bend Taper"-Design erhöht die Steifigkeit des Mittelrohrs erheblich und vereint Kraft und Geschwindigkeit für ein revolutionäres Fahrerlebnis.

Das innovative „K-Feather"-Faltrad von DAHON mit elektrischer Unterstützung wurde mit dem Gold Award des „2024 CHINA CYCLE Creative Award Selection" ausgezeichnet. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von DAHON für bahnbrechende Technologie und Umweltbewusstsein. Dies zeigt erneut die führende Stellung von DAHON und seine beeindruckende Präsenz im Bereich der Elektrofahrzeuge.

Das Super PC22 Carbonfaser-Faltrad war der Star der Show. Das mit Präzision und Innovation gefertigte Super PC22 beinhaltet eine Reihe exklusiver, von DAHON patentierter Technologien, darunter DELTECH, Super-Down Tube, New Jaws Hinge und einen einteiligen Carbonfaser-Griffholm. Diese Kombination aus fortschrittlicher Technik und elegantem Design ergibt ein Fahrrad, das Raffinesse und Stabilität ausstrahlt. Aber was das Super PC22 wirklich auszeichnet, ist seine bemerkenswerte Geschwindigkeit, die alle Erwartungen übertrifft und die Grenzen in der Welt des Radsports neu definiert.

Ähnlich wie bei der Taipei Cycle Show war auch in Shanghai (5.–7. Mai) das „Race to Win"-Radrennen von DAHON ein Highlight.

Der Ausstellungsbereich „Sharing 360 Program" von DAHON wurde zu einem zentralen Punkt, an dem Teilnehmer eine Reihe patentierter Teile entdecken konnten. Zu den wichtigsten Highlights gehören DELTECH-Kabel, die die Steifigkeit und Lebensdauer des Rahmens erheblich verbessern, Sicherheits-Scheibenbremsen, die sich intern um bis zu 15 mm verstellen lassen, und leicht abnehmbare Schnellspanner-Pedale.

Die Messe hatte 12 thematische Ausstellungshallen, in denen Top-Marken eine Vielzahl von Produkten präsentierten, darunter Fahrräder, Elektrofahrräder, Kinderfahrräder, Reifen, Zubehör und Outdoor-Sportausrüstung. Sie bot ein umfassendes Erlebnis für Branchenkenner und Radsportbegeisterte gleichermaßen.

