廣汽海外出口量破局沖高，1-4月同比激增133.9%，國際化征程駛入「快車道」

區域增長勢頭強勁，標桿市場實現突破

在亞太地區，廣汽在泰國車展上共獲得6,287台訂單。中國香港、馬來西亞、印度尼西亞的月度銷量分別大幅增長503%、900%和338%。AION UT已在澳大利亞正式上市。在歐洲，該車型在米蘭上市發佈，並與麥格納合作在奧地利實現本地化生產，這標誌著廣汽「在歐洲、為歐洲」戰略邁出了關鍵一步。在美洲市場，廣汽在烏拉圭和哥倫比亞的銷量分別增長了775%和1007%。與此同時，廣汽通過贊助巴西弗拉門戈俱樂部、哥倫比亞百萬富翁俱樂部、玻利維亞東方石油俱樂部等知名足球俱樂部，持續拓展體育營銷版圖，深化品牌本土化佈局。

全球戰略升級，生態出海加速推進

1-4月，廣汽全球戰略全面升級，加快體系化出海步伐。在第139屆廣交會上，廣汽達成意向訂單超過900台，預計出口創匯約1000萬美元，充分展現了「科技+生態」模式的綜合實力。在2026全球合作夥伴大會，廣汽邀請了來自87個國家和地區的700多位經銷商，用一場「科技文化大秀」進一步夯實了全球夥伴的信心和銷售網絡。在北京車展上，廣汽正式發佈了2030戰略規劃，明確提出將進入120個國家和地區，建設超過2000個海外網點，並依托覆蓋全動力總成的產品矩陣以及GAC、AION、HYPTEC三大品牌實現年銷量百萬輛的目標。

從產品輸出到生態扎根，廣汽正加速駛向百萬輛出海新徵程。

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SOURCE GAC