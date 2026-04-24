2026北京車展：廣汽全球化戰略升級，加速邁入中國汽車出海主力陣營

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GAC

24 4月, 2026, 20:16 CST

北京2026年4月24日 /美通社/ -- 4月24日，在2026北京車展上，廣汽國際舉辦了首個專場全球發佈會，迎來了全球戰略體系升級。現場觀眾規模超越以往，來自全球各地的經銷商代表、重要合作夥伴及國內外主流媒體共計約330人齊聚廣汽展台，一同拉開廣汽全球化征程的全新序幕。發佈會以「匠心、信賴、科技、生態」四大關鍵詞解碼全球化實踐路徑，系統闡釋了以「體系化出海」融入全球的戰略方向，並錨定2030邁入中國汽車出海主力陣營。

產品方面，現場重點展示了即將推向全球市場的三款車型——GAC越7、AION i60與AION N60，現場吸引了無數海外觀眾、媒體、參展嘉賓打卡圍觀，國際范兒拉滿。三款車型的亮相，標誌著廣汽正式開啟了全球「全品類、全動力、全場景」移動出行時代。2026年，廣汽國際將始終堅守長期主義，以科技賦能出行，用品質守護信賴，用行動創造美好。

當前，全球汽車產業迎來技術融合與能源變革的歷史性機遇。對廣汽而言，國際化是決定廣汽未來高度的「關鍵一躍」，是從「中國領先」邁向「世界一流」的戰略選擇，更是「再造新廣汽」的第二增長極。真正的全球化並非簡單產品輸出，而是以「體系化出海」理念融入全球、服務全球。

從「中國智造」到「全球信賴」，廣汽正以堅定的戰略定力、紮實的技術積澱和深度的本地化佈局，加速融入全球汽車產業新版圖。未來廣汽將攜手全球合作夥伴，讓全球消費者共享中國技術進步的成果，共創低碳、綠色、智能的美好移動生活價值。

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SOURCE GAC

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