從4.9公斤超輕公路車到氣動礫石車型：壹力特輪組持續突破性能極限

上海2026年5月9日 /美通社/ -- 壹力特輪組(Elitewheels)亮相全球極具影響力的自行車專業展會——中國國際自行車展覽會(China Cycle)，面向全球騎行愛好者與專業人士發布最新創新成果。

展台核心亮點之一是該品牌最新打造的4.9公斤超輕公路整車，打破了其去年創下的4.95公斤紀錄。該車搭載全新啞光金碳纖原色CIMA車架組，搭配壹力特Drive Ultra 40D輪組與KREUZA Apex一體式車把，不僅實現極致輕量化，更彰顯品牌對工程卓越性的不懈追求。Drive Ultra輪組僅重990克，搭載Nonplus超輕花鼓，在爬坡性能、剛性與響應速度之間實現完美平衡。