4.9kg 슈퍼바이크에서 에어로 그래블까지: Elitewheels, 성능의 한 단계 더욱 넓히다

상하이 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- Elitewheels가 세계에서 가장 영향력 있는 전시회 중 하나인 중국 사이클(China Cycle)이라는 글로벌 사이클링 무대에 참가해 전 세계 라이더와 업계 전문가들에게 최신 혁신 제품을 선보였다.

부스의 주요 하이라이트 중 하나는 무게가 4.9kg에 불과한 최신 초경량 로드바이크 빌드였다. 이는 지난해 브랜드가 세운 4.95kg 기록을 경신한 것이다. 새로운 매트 골드 카본(Matte Gold Carbon) 마감의 CIMA 프레임셋을 기반으로 Elitewheels Drive Ultra 40D와 KREUZA Apex 통합형 핸들바를 결합한 이 자전거는 극한의 경량 성능뿐 아니라 엔지니어링 우수성을 향한 브랜드의 지속적인 추구를 보여준다. 무게가 990g에 불과한 Drive Ultra 휠셋은 Nonplus 초경량 허브를 적용해 강성과 반응성을 저하시키지 않으면서도 클라이밍에 초점을 맞춘 성능을 제공한다.

Elitewheels는 전시 기간 Drive G50 CS, Drive SL 48D CS, Drive Mono 65D, Drive Vento 등 여러 신제품도 공개했다.

Drive G50 CS는 카본 스포크, 후크 림 프로파일, 40~60C 타이어 호환성, 반응성이 뛰어난 60T 래칫 시스템을 갖춘 퍼포먼스 지향 에어로 그래블 휠셋으로, 그래블 레이싱과 장거리 어드벤처 라이딩을 위해 설계됐다.

Silverstone Sports Engineering Hub의 검증을 받은 Drive SL 48D CS 로드 휠셋은 공기역학 효율성과 향상된 강성을 결합했다. Drive II와 비교해 횡강성이 8.6% 증가했으며, 휠셋 무게는 한 쌍 기준 1290g에 불과해 경쟁력 있는 중량을 유지한다.

트라이애슬론과 타임 트라이얼 레이싱을 위해 특별히 설계된 Drive Vento는 108mm의 인상적인 림 깊이를 갖추면서도 무게는 843g에 불과하며, 29~30C 타이어와 최대 공기역학적 효율성에 최적화됐다.

이번 신제품 중 Drive Mono 65D는 일체형 모노코크 구조와 1245g의 경량 설계로 큰 주목을 받았다. 물방울 모양의 스포크 프로파일은 측면 강성과 측풍 안정성을 높이는 동시에 회전 효율을 개선해 더욱 부드러운 라이딩 경험을 제공한다.

같은 부스에서는 브랜드의 새로운 에어로 그래블 플랫폼 CIMA GR도 공식 공개됐다. 도장 전 M 사이즈 기준 무게가 750g에 불과한 이 프레임은 공기역학적 효율성과 그래블 활용성을 결합하도록 개발됐으며, 최대 50C 타이어를 지원한다. 또한 Elitewheels Drive G50 휠셋 및 도로용 프레임과도 호환되는 새로운 KREUZA Apex GR 라이즈 바와 함께 구성할 경우 완성차 무게는 6.6kg에 불과하다.

Elitewheels는 향후 몇 달 내에 이 신제품을 출시한 예정이며, 사이클링 혁신을 지속적으로 발전시키겠다는 의지를 계속 입증하고 있다.

자세한 정보:

www.elite-wheels.com

SOURCE Elitewheels & evolve