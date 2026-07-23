濰柴集團：服務越南40年，攜手共創綠色智能新未來

站在四十載新起點上，濰柴以越南為戰略支點，召開本次全球合作伙伴大會，釋放深耕東南亞、布局全球的決心，並帶來全球領先的綠色智能轉型解決方案，攜手廣大合作伙伴發起深化合作三大倡議：以協同創新共拓綠色技術新賽道，以綠色產品共贏本土市場新價值，以卓越服務共築合作共贏新根基。濰柴將與全球合作伙伴並肩開拓市場、共享發展成果，為雙方高質量合作賦能續航。

大會現場，濰柴全方位展示了企業全球化發展布局、全產業鏈核心優勢。重點推介了濰柴在新能源、電力能源、船舶動力等領域的技術優勢和核心產品，同步亮相了新能源商用車、亞星客車等低碳智能整車產品。精准契合越南及東南亞市場綠色轉型、智能升級的發展需求，收獲現場合作伙伴的高度認可與廣泛關注。

SOURCE 濰柴集團