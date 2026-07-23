濰柴集團：服務越南40年，攜手共創綠色智能新未來

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濰柴集團

24 7月, 2026, 00:55 CST

越南河內2026年7月24日 /美通社/ -- 7月22日，濰柴集團2026全球合作伙伴大會在越南河內舉行，來自全球近400名合作伙伴、海外企業CEO、媒體記者齊聚一堂，聚焦綠色智能新賽道，共啟跨國產業合作新生態。

會議表示，今年是濰柴成立80周年，恰逢濰柴服務越南市場40周年。40年來濰柴深度融入當地產業發展，一路相伴越南客戶創業成長，在越動力產品銷量已超16萬台，穩居越南客車動力、船舶動力等領域行業第一。

(PRNewsfoto/Weichai Group)
(PRNewsfoto/Weichai Group)

站在四十載新起點上，濰柴以越南為戰略支點，召開本次全球合作伙伴大會，釋放深耕東南亞、布局全球的決心，並帶來全球領先的綠色智能轉型解決方案，攜手廣大合作伙伴發起深化合作三大倡議：以協同創新共拓綠色技術新賽道，以綠色產品共贏本土市場新價值，以卓越服務共築合作共贏新根基。濰柴將與全球合作伙伴並肩開拓市場、共享發展成果，為雙方高質量合作賦能續航。

大會現場，濰柴全方位展示了企業全球化發展布局、全產業鏈核心優勢。重點推介了濰柴在新能源、電力能源、船舶動力等領域的技術優勢和核心產品，同步亮相了新能源商用車、亞星客車等低碳智能整車產品。精准契合越南及東南亞市場綠色轉型、智能升級的發展需求，收獲現場合作伙伴的高度認可與廣泛關注。

SOURCE 濰柴集團

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