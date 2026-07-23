Weichai Group: 40 ปีในเวียดนาม ร่วมสร้างอนาคตใหม่แห่งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความอัจฉริยะ

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Weichai Group

24 Jul, 2026, 01:58 CST

ฮานอย, เวียดนาม, 24 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา Weichai Group จัดการประชุมพันธมิตรระดับโลกประจำปี 2569 (Weichai Group 2026 Global Partners Conference) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีพันธมิตรระดับโลก ผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจในต่างประเทศ และผู้แทนสื่อมวลชนเกือบ 400 คนเข้าร่วม เพื่อร่วมกันมุ่งเน้นโอกาสใหม่ด้านเทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศใหม่สำหรับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมข้ามพรมแดน

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(PRNewsfoto/Weichai Group)
(PRNewsfoto/Weichai Group)

ภายในการประชุมมีการระบุว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 80 ปีของ Weichai และครบรอบ 40 ปีของการดำเนินธุรกิจในตลาดเวียดนาม ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา Weichai ได้ผสานการดำเนินงานเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง และเติบโตเคียงข้างลูกค้าในเวียดนามตลอดเส้นทางการสร้างธุรกิจ โดยบริษัทมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบขับเคลื่อนในเวียดนามมากกว่า 160,000 หน่วย และครองอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบขับเคลื่อนสำหรับรถโดยสาร และระบบขับเคลื่อนทางทะเล

ก้าวสู่จุดเริ่มต้นใหม่ในโอกาสครบรอบ 40 ปี Weichai ได้จัดการประชุมพันธมิตรระดับโลกครั้งนี้โดยยึดเวียดนามเป็นฐานยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการขยายการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก บริษัทได้นำเสนอโซลูชันการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความอัจฉริยะระดับแนวหน้าของโลก พร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตร 3 ประการ ได้แก่ การร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อบุกเบิกเทคโนโลยีสีเขียว การสร้างคุณค่าใหม่ในตลาดท้องถิ่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน และการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการบริการที่เป็นเลิศ Weichai จะเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกในการขยายตลาด แบ่งปันผลสำเร็จของการพัฒนา และเสริมศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือคุณภาพสูงให้กับทุกฝ่าย 

ภายในการประชุม Weichai ยังได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินธุรกิจระดับโลกและจุดแข็งหลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบครบวงจรของบริษัท พร้อมนำเสนอความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์หลักในด้านพลังงานใหม่ ระบบขับเคลื่อนและพลังงาน รวมถึงระบบขับเคลื่อนทางทะเล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยานยนต์คาร์บอนต่ำอัจฉริยะแบบครบคัน เช่น รถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ และรถโดยสาร AsiaStar ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการยกระดับสู่ความอัจฉริยะในเวียดนามและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างตรงจุด โดยได้รับการยอมรับและความสนใจอย่างกว้างขวางจากพันธมิตรที่เข้าร่วมงาน

SOURCE Weichai Group

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