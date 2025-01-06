博帝科技40週年亮相CES 2025：突破性能的新世代產品登場

Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB DRAM：專為追求純粹效能的遊戲玩家與高效能用戶打造，該款 DRAM 提供高達9,600MT/s的超高速，搭載革新的 DDR5 CKD 技術，滿足高效能系統的嚴苛需求。

此外，專為 Apple手機設計的 iLuxe 系列，也推出更方便攜帶的 iLuxe Stick C ，使用 iLuxe App 錄影，影像將直接存入 iLuxe Stick，不占本機空間，為消費者帶來更便捷、更安全的照片及影片管理體驗。憑藉尖端技術與創新精神，博帝持續引領競爭激烈的全球記憶體市場。

Patriot Memory銷售副總裁 Les Henry 表示：「成為消費性電子領域的領導者並達成40年的里程碑是一項巨大成就，而CES 2025正是我們慶祝持續創新歷程的最佳舞台。」全新推出的產品充分反映我們在科技專業領域的專注與熱忱，博帝科技對卓越的不懈追求使其成為遊戲玩家、PC愛好者、內容創作者與行動用戶可信賴的品牌。

誠摯邀請您參加 CES 2025，見證博帝科技四十年的卓越成就與技術創新。本次展會將於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯 Bellagio 酒店（地址：3600 LasVegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109）盛大舉行。

了解更多關於CES的資訊，請訪問CES網站：https://www.ces.tech/about-ces.aspx

更多Patriot Memory產品與CES參展資訊，請訪問：https://www.patriotmemory.com

SOURCE 博帝科技