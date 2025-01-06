博帝科技40週年亮相CES 2025：突破性能的新世代產品登場

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博帝科技

07 1月, 2025, 01:00 CST

Viper Xtreme 5 旗艦系列 CKD 機種突破 9,600MT/s，iLuxe Stick C 即錄即存革新行動體驗

台北2025年1月7日 /美通社/ -- Patriot 博帝科技邁向四十年的里程碑，將於2025年1月7日至10日在 CES 2025展示最新產品，持續以不懈的創新精神與卓越的產品效能，進一步鞏固其在全球市場中的領導地位。此次展出包括：Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB、Viper Xtreme 5 40 Years RGB DDR5 系列與專為 Apple 手機設計的 iLuxe 系列等，彰顯深厚的技術實力與對極限效能的追求。

Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB DRAM：此款 DRAM 結合光彩炫目的RGB 燈效與頂尖效能，作為對40年經驗累積的致敬之作，具備高達8,000MT/s的速度以及專為40週年設計的特製散熱片，以絕佳的速度、出色的系統穩定性及引人注目的外觀，打造精準運算。

Patriot 博帝科技邁向四十年的里程碑，將於2025年1月7日至10日在 CES 2025展示最新旗鑑產品。
Patriot 博帝科技邁向四十年的里程碑，將於2025年1月7日至10日在 CES 2025展示最新旗鑑產品。

Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB DRAM：專為追求純粹效能的遊戲玩家與高效能用戶打造，該款 DRAM 提供高達9,600MT/s的超高速，搭載革新的 DDR5 CKD 技術，滿足高效能系統的嚴苛需求。

此外，專為 Apple手機設計的 iLuxe 系列，也推出更方便攜帶的 iLuxe Stick C ，使用 iLuxe App 錄影，影像將直接存入 iLuxe Stick，不占本機空間，為消費者帶來更便捷、更安全的照片及影片管理體驗。憑藉尖端技術與創新精神，博帝持續引領競爭激烈的全球記憶體市場。

Patriot Memory銷售副總裁 Les Henry 表示：「成為消費性電子領域的領導者並達成40年的里程碑是一項巨大成就，而CES 2025正是我們慶祝持續創新歷程的最佳舞台。」全新推出的產品充分反映我們在科技專業領域的專注與熱忱，博帝科技對卓越的不懈追求使其成為遊戲玩家、PC愛好者、內容創作者與行動用戶可信賴的品牌。

誠摯邀請您參加 CES 2025，見證博帝科技四十年的卓越成就與技術創新。本次展會將於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯 Bellagio 酒店（地址：3600 LasVegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109）盛大舉行。

了解更多關於CES的資訊，請訪問CES網站：https://www.ces.tech/about-ces.aspx
更多Patriot Memory產品與CES參展資訊，請訪問：https://www.patriotmemory.com

SOURCE 博帝科技

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