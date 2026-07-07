達成資產管理「全牌照」佈局：繼第4、9類牌照擴展至虛擬資產後，恆峰科技創新（FOFO.US）旗下資管公司再獲香港證監會第1類牌照

香港2026年7月7日 /美通社/ -- 納斯達克上市公司恆峰科技創新有限公司（股票代碼：FOFO）今日宣佈，旗下全資子公司恆峰國際資產管理有限公司（下稱「恆峰資管」），已獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）頒發第1類（證券交易）受規管活動牌照。此牌照使恆峰資管能夠向專業投資者提供一系列證券交易及相關分銷服務。至此，恆峰資管已集齊第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）三張核心牌照，構建起資產管理公司的「全方位牌照配置」，為多元化、多角度開展業務打開廣闊空間。

此次獲頒牌照後，恆峰資管將可為客户提供全面的產品分銷及交易支援服務，包括證券、基金及其他受規管投資產品的買賣執行及分銷。根據證監會規定，恆峰資管可開展以下業務：

第1類牌照：允許進行證券交易及就證券提供代理服務，可向專業投資者提供多元化產品代銷、交易執行及相關支援。

結合現有第4類及第9類牌照：形成「投資諮詢＋資產管理＋交易分銷」的完整業務閉環，為專業投資者提供從投資建議、資產管理到證券交易與分銷的一體化服務鏈。

疊加第4類及第9類牌照已擴展至虛擬資產的資格：可在符合證監會相關條款及條件的前提下，向專業投資者提供虛擬資產諮詢及虛擬資產相關資產管理服務，把握傳統金融與數字資產融合的市場機遇。

在香港持續鞏固國際金融中心地位的進程中，同時具備第1、4、9類牌照及美股上市公司雙重身份的資產管理公司屈指可數。該牌照組合完整覆蓋資管業務核心環節，使其在美股上市同業中展現出獨特的競爭優勢。恆峰資管此次獲頒牌照，反映其內部治理、風險管理及合規體系已達到證監會的嚴格標準。獲批後，恆峰資管將能更有效地連接產品方與投資者，為專業投資者提供更豐富的投資選擇及高效的交易服務。

恆峰科技創新方面表示，此次獲得第1類牌照是公司在金融服務領域戰略佈局的重要里程碑。集齊第1、4、9類牌照後，公司已具備多元化、多角度開展業務的完整資質基礎。公司將嚴格遵守證監會各項規定，以審慎、透明及投資者保護為核心原則，穩步拓展其證券業務，推動資產管理服務向多元化、綜合化方向發展，並致力於為客戶提供更全面的金融解決方案。

依託「全牌照」優勢，恆峰資管正規划積極拓展多元化的新業務：一是打造面向專業投資者的基金、債券及結構性產品代銷平台，擴大產品貨架並深化與產品發行方的戰略合作；二是發展全權委託投資組合管理及定制化專戶服務，滿足企業及高淨值客戶的個性化配置需求；三是在第4類及第9類牌照虛擬資產資格的基礎上，深化虛擬資產諮詢、虛擬資產基金及審慎探索代幣化資產（RWA）等新興領域向專業投資者提供高質量服務，構建傳統金融與數字資產並舉的業務版圖。

公司管理層表示：「依託團隊數十年深耕香港及大中華區資本市場的深厚經驗，以及長期構建的戰略合作網絡，我們現已具備為專業投資者提供『投資建議—資產管理—產品分銷—交易執行』全鏈條一站式服務的能力。這一里程碑不僅顯著拓寬了我們的服務半徑，更從根本上強化了我們在香港資本市場的綜合競爭壁壘，為可持續增長構築了堅實的制度與業務雙重基礎。」

值得強調的是，此舉標誌著公司於首次公開發行（IPO）之際向市場作出的戰略承諾——「美股上市平台 + 香港1、4、9號全牌照」——已完整兌現。未來，公司將持續以合規為基石、以客戶為中心，推動跨境金融服務的深度整合與價值創造。

關於恆峰科技創新有限公司

恆峰科技創新有限公司是一家立足香港的公司，提供全面的企業管理諮詢解決方案及專業的資產管理服務，以滿足不同客戶的需求。自2023年起，恆峰科技透過其子公司之一Starchain Investment Trading Limited（「Starchain」），向日益增長的客戶網絡提供諮詢服務並發掘市場機會。Starchain提供量身定制的管理諮詢，包括戰略增長見解、績效管理報告、關鍵績效指標（KPI）建議，以及在合規、風險管理和公司治理實踐方面的支援。為應對客戶對複雜資產管理解決方案的需求，公司於2024年推出資產管理服務，引入旨在管理和增長企業及個人資本組合的結構化解決方案。更多信息請訪問官網 https://ir.hfintech.io。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險與不確定性，並基於公司目前對其認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測。投資者可以通過本公告中諸如「可能」、「將會」、「可以」、「預期」、「預計」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「很可能」、「提議」、「潛在」、「繼續」等詞語或其他類似表述來識別許多（但非全部）該等陳述。除非法律另有規定，本公司不承擔因後續事件或情況的發生，或其預期的變化而公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。儘管本公司相信這些前瞻性陳述中所表達的預期是合理的，但不能向您保證該等預期會被證明是正確的，並且本公司敬告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異。我們鼓勵投資者在公司的註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中，審閱可能影響公司未來業績的其他因素。

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