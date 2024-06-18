港鐵二十四個車站5G頻譜升級 天后站今天率先啟用 無線網絡更快更流暢

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍女士表示：「港鐵每天服務約五百萬乘客人次，公司一直致力提升鐵路服務及設施，為乘客帶來更優質的乘車體驗。現時5G服務已覆蓋港鐵全綫車站，這次進一步升級頻譜，讓乘客可在港鐵站和車廂內，使用更快捷、流暢和穩定的5G上網服務，與外界時刻保持無縫聯繫。」

中國移動香港董事兼行政副總裁石曉萍女士表示：「中國移動香港作為是次合約承辦商，一直致力以先進的通訊科技，服務香港市民，打造優質生活環境。今日完成首個港鐵站3.3及3.5吉赫室內基站的鋪設工程及開通服務，為實現香港智慧出行邁出了重要的一步，對於我們以至香港智慧城市發展更是一個重要的里程碑。」

中國移動香港一直致力推動香港5G網絡技術及新科技融入各行各業，積極參與香港基礎設施訊息化工程，促進香港智慧城市發展。未來，中國移動香港將繼續努力推動5G技術和應用發展，配合香港以至大灣區智慧城市群發展。

關於港鐵公司

港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十五年的鐵路項目發展經驗。 除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港、中國內地、澳洲、英國和瑞典擁有超過五萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來!

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽 www.mtr.com.hk 。

* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網路品牌*，公司透過5G、4GLTE及3GHSPA等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2023年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網路客戶。

附件

二十四個陸續升級至 3.3 及 3.5 吉赫（ 3.3 及 3.5GHz ）頻譜的港鐵站

鐵路綫 車站 港島綫 天后、鰂魚涌、北角、銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環 荃灣綫 尖沙咀、油麻地、太子、長沙灣、荔枝角、美孚、荔景 觀塘綫 調景嶺、油塘、藍田、鑽石山、黃大仙、樂富、九龍塘 東涌綫／機場快綫 香港、九龍、青衣

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