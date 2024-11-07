中國移動香港膺全港首間5G SA中國內地漫遊網絡營運商

CMHK近月積極與中國移動集團密切合作，進行 5G SA 漫遊網絡架設工程，並已完成SEPP（Security Edge Protection Proxy）網關引入、核心網升級擴容、網絡集成以及多項技術測試，為5G SA漫游的開通奠定堅實基礎，此服務覆蓋北京、上海、廣東省及湖南省，並預計於本年底全面覆蓋中國內地。

現時中國移動5G基站總數已逾230萬個，其中5G SA商用城市超過330個。CMHK與集團成功互通5G SA網絡，讓香港客戶在大灣區乃至中國內地多個城市享受高網速、低時延的5G網絡服務。5G SA獨立組網架構不僅提供更高效的上下載速度，還有效降低網絡遲滯，配合先進的數據加密技術，進一步強化數據傳輸的安全性與隱私保護，滿足跨境客戶對網絡保安的需求。

中國移動集團網絡架構以領先的 5G SA 模式為主，完全基於5G標準構建，相較傳統5G NSA（非獨立組網）具備三大優點：

1. 網絡架構獨立：5G SA無需依賴4G網絡，具備更高效的數據傳輸能力和靈活的網絡調度能力。

2. 時延更低：5G SA的簡化架構大幅縮短信息指令傳輸和處理時間，並降低數據傳輸的時延，帶來極致 5G 客戶體驗。

3. 強化安全機制：5G SA採用了更先進的加密技術和安全架構，有效提升數據傳輸的安全性，加強客戶隱私保護，為跨境數據提供更高的安全保障。

客戶受惠5G SA中國內地漫遊卓越優勢

CMHK提供5G SA中國內地漫遊服務，顯著提升客戶在中國內地使用5G的網絡體驗。客戶若享用包含大灣區數據的服務計劃，包括「5G一咭兩地服務計劃」或「5G一咭三地服務計劃」等，或使用中國內地5G漫遊數據增值服務，均可享受 5G SA 中國內地漫遊的卓越優勢#。CMHK「5G一咭兩地服務計劃」月費低至$179/ 50GB，客戶即可在中國內地及香港享受數據共享服務，在中國內地工作或旅遊時更可隨心使用 Facebook、Instagram、WhatsApp 和YouTube 等港人常用的應用程式，在旅途中隨時隨地與親友保持聯繫及分享點滴。未來，CMHK將陸續推出更多5G升級優惠，滿足客戶不同需求，持續引領5G通訊新時代。

#客戶需選用支援5G SA 的手機；且暫未支持企業客戶。

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G、4G LTE及3GHSPA等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智能、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2023年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。

SOURCE 中國移動香港