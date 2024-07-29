中國移動香港5G網絡再膺國際權威Opensignal認證

Opensignal為分析消費者流動網絡體驗的獨立國際權威機構。根據Opensignal於今年5月最新發佈的「香港流動網絡用戶體驗報告」 中，CMHK成功蟬聯5G網絡下載速度（5G Download Speed）和5G網絡上載速度（5G Upload Speed）第一，下載及上載速度分別達166.8Mbps及30.6Mbps，持續領先本地市場。此外，CMHK於整體網絡上載速度體驗（Upload Speed Experience）儕身成為全港No.1，而5G網絡覆蓋體驗（5G Coverage Experience）亦獨佔鰲頭，體現CMHK 5G網絡的超強覆蓋。綜合Opensignal於2023年下半年及2024年上半年發佈的香港流動網絡用戶體驗報告，CMHK於5G網絡上載及下載速度均持續且平穩地獲得最高評分，肯定CMHK 5G全港速度No. 1 地位。

報告是由Opensignal每天從全球超過一億台流動設備和裝置，收集數十億單獨數據而成的測量結果，獨立分析全球每個主要網絡運營商的流動用戶體驗，甚具代表性。Opensignal是一家致力於改善全球流動連接的網絡表現分析公司，也是瞭解消費者流動網路真實體驗的獨立權威機構，信譽超著，其數據及測試結果備受本地用家及業內人士認可。

CMHK致力為客戶提供更優質卓越的5G網絡服務，積極參與香港基礎設施訊息化工程，早前成為港鐵3.3及3.5吉赫（3.3及3.5GHz）室內基站鋪設工程承建商，逐步升級二十四個港鐵站的5G流動網絡，以優化用戶在港鐵站和車廂內的網絡體驗，其中天后站已率先於今年6月完成工程及投入服務，其餘車站則於2027年前陸續完成升級，為香港市民推動實行智慧出行。同時，作為香港領先的流動通訊品牌之一，CMHK亦積極履行企業社會責任，結合自身通訊技術及產品能力優勢，進一步支援和配合香港特區政府的政策和規劃，將低空經濟打造為香港新質生產力的重要引擎，為經濟發展注入新動能，助力香港面向世界級智慧城市。

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Opensignal 「香港流動網絡用戶體驗報告」 ©2024 Opensignal Limited，基於由2024年1月1日至3月30日期間所紀錄的流動裝置數據的獨立調查。

[1] 根據Opensignal 2022年9月21日發表的「5G全球流動裝置網絡體驗獎項2022」，CMHK的5G網絡於2022年1月1日至6月29日5G網絡可及率和5G視頻體驗分別獲得5G卓越表現獎及5G全球領袖獎。 [2] 根據Opensignal 2023年11月發表的「5G全球流動裝置網絡體驗獎項2022」，CMHK的5G網絡於2023年7月1日至9月28日於香港速度排名身第一。

關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。

作為全球最多客戶流動網路品牌*，公司透過5G、4GLTE及3GHSPA等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2023年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網路客戶。

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