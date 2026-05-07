【5月驚喜放送】U Lifestyle《社群》母親節窩心獻禮 送出五星級酒店自助餐／親子Pickleball體驗班／靚媽必備人氣美妝品｜招募Buffet導「嚐」員試食星級盛宴

美食窩心好禮 | 【1】請您食尖沙咀五星級酒店自助餐

母親節當然要為媽媽安排一場自助餐盛宴！尖沙咀美麗華酒店「Yamm」推出全新美食主題自助餐，除了任食海鮮之外，更可以試盡星馬泰、越南、地中海等風味美食。即日起只需於《社群》分享您的酒店自助餐體驗或美食心得，即有機會免費享用自助午餐，共度一個溫馨圓滿的節日！

活動日期：即日起至2026年5月31日

免費享用五星級酒店自助餐

美食窩心好禮 | 【2】免費歎Arcadia豪華海景晚餐連Pickleball體驗

放假想找一間豪華餐廳同約會對象浪漫「撐枱腳」，位於銅鑼灣的Arcadia絕對是不二之選！餐廳坐擁天台海景，更設有全港首個粉紅天台Pickleball場。歎完豪華晚餐之後，還可以邊望維港海景邊打Pickleball，食、玩、打卡一站式滿足！現時去《社群》完成指定任務，就有機會免費歎豪華晚餐連Pickleball體驗，絕對是約會聚餐打卡首選！

活動日期：即日起至2026年5月26日

登記免費歎豪華晚餐連Pickleball體驗

美食窩心好禮 | 【3】請您食全新西餐廳Oink! Oink! 雙人晚餐

粉紅控必不能錯過觀塘這間全新西餐廳「Oink! Oink!」！餐廳結合「法式浪漫」與「萌系豬仔」元素，精心炮製出多款豬肉料理及手工薄餅等創意西式料理！由2026年5月12日起，只需於《社群》完成登記，即有機會免費歎「Oink! Oink!」招牌「燒豬肋骨套餐」或「手工薄餅套餐」，慶祝生日及打卡都適合！

活動日期：2026年5月12日至2026年5月31日

*密切留意 U Community社群官方帳號 公佈活動詳情

親子窩心好禮 | 【4】請您體驗Pickleball親子班或包場任玩

想同子女齊齊做運動放電，又怕戶外暴曬！《社群》請您玩近期爆紅的新興運動Pickleball，室內都能體驗運動樂趣，而且玩法簡單極易上手！現時只要簡單登記，就有機會免費參加Smashy Club Pickleball親子體驗班，更有機會包場任玩一小時。即刻報名，爭取同子女成為運動健將！

活動日期：即日起至2026年5月18日

登記免費體驗玩Pickleball

親子窩心好禮 | 【5】免費送Haenim喜臨升級嬰兒用品

照顧新生BB極需心機，選用合適工具絕對能有效減輕家長負擔！U Community社群特別送出韓國醫學級品牌——Haenim喜臨全新推出的嬰兒用品，有齊「紫外線UV LED消毒烘乾機」、「寬口奶瓶配奶嘴」及「嬰兒揹帶」等一系列實用好物，只需完成簡單《社群》任務，即有機會免費贏走，爸媽湊B更輕鬆！

活動日期：即日起至2026年5月14日

免費帶走升級育兒好物

靚媽窩心好禮 | 【6】免費試用韓國essl積雪草控油淨痘急救組合

踏入夏天，油脂分泌及毛孔粗大問題尤其嚴重！油性及痘痘肌媽媽必備韓國護膚品牌essl推出的積雪草系列，包括「積雪草控油淨膚卸妝油」、「積雪草鎮靜泡泡爽膚水」、「積雪草控油鎮靜暗瘡貼」，由清潔到修護一步到位。參與《社群》限時活動，就有機會全套帶走，維持健康美肌無難度！

活動日期：即日起至2026年5月21日

免費試用控油淨痘護膚套裝

靚媽窩心好禮 | 【7】送您Cocone無泡礦物泥滋潤護髮洗髮膏

香港天氣潮濕，想告別頭髮毛躁又扁的煩惱，由《社群》為您實現願望！U Community社群即將送出日本大熱品牌Cocone無泡礦物泥滋潤護髮洗髮膏，產品主打「無泡概念」，一支集齊洗髮、護髮膜及按摩頭皮等功效。完成指定《社群》任務即有機會免費贏得，助女士們重拾柔亮髮絲！

活動日期：2026年5月13日至2026年5月27日

*密切留意 U Community社群官方帳號 公佈活動詳情

靚媽窩心好禮 | 【8】送您Rejuran麗珠蘭皇牌面膜套裝

無需去韓國做醫美，都可以擁有韓妹同款水光肌！《社群》將會送出韓國醫美界話題品牌「麗珠蘭(Rejuran)」皇牌「水光修復煥膚面膜」及「煥顏修護V臉面膜」，採用專利c-PDRN肌膚再生成分，在家輕鬆做到極速修復、補水、提拉緊緻等效果！只需簡單登記，就有機會免費擁有皇牌面膜，夏天都能輕鬆守住靚靚肌膚！

活動日期：2026年5月19日至2026年6月9日

*密切留意 U Community社群官方帳號 公佈活動詳情

「我的Chill賞假期」填色比賽 | 贏總值過萬元獎品

U Lifestyle《社群》舉辦的 「我的Chill賞假期」填色比賽 現正公開接受報名，熱烈招募一眾「Chill級小畫家」為吉祥物UU熊設計最精彩的假期計劃！是次比賽費用全免，凡就讀本港幼稚園或小學的小朋友皆可參加，成功參加即獲頒U Lifestyle官方發出的證書。歡迎各學校的視覺藝術科、課外活動科老師或畫室導師邀請有興趣學員報名，並於指定日期內提交完成作品及報名表格，即成功參加！如有興趣以團隊方式一併參加，歡迎電郵至 [email protected] 與主辦單位聯絡。

所有參加者皆獲頒官方證書乙張外，表現優異的作品更可贏走獎座及HK$1,000現金禮券，更有機會於U Lifestyle各大社交平台發佈。把握機會同小朋友發揮創意小宇宙，創造最「Chill」的假期活動！

活動日期：即日起至2026年5月31日

填色比賽活動詳情及評審準則

召集《社群》創作者 | 加入配對計畫參加合作試用

成為Buffet導「嚐」員 率先免費試食各大酒店自助餐

U Community社群 「Buffet 導『嚐』員」企劃 正式啟動！誠邀一眾識食Foodie以專業視角進行酒店自助餐的試食體驗。入選者將獲邀免費試食各大酒店自助餐，分享高質食評更有機會獲得更多品牌合作機會。想將美食熱誠轉化為專屬福利？立即加入企劃，與我們一同搜羅全港最強自助餐！

登記成為Buffet 導「嚐」員

加入親子合作配對計畫 優先參加品牌親子專享活動

各位爸爸媽媽加入《社群》 「親子合作配對計畫」 ，即有專人為您配對試用活動。您將有機會率先參與豐富親子品牌活動、產品試用及工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品！立即登記，創造美好親子時光！想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載 U Lifestyle App 成為會員及追蹤《社群》官方 Instagram ，接收第一手生活資訊！

填表登記「親子合作配對計畫」

社群創作有價企劃進行中 | 成為《社群》創作者賺現金賞

除了以上育兒攻略及試用試玩活動之外，在《社群》分享日常點滴更可以賺現金賞！ U Community社群 現正熱烈召集一眾爸爸媽媽、育兒達人及各界KOL加入 「社群創作有價企劃」 第五回，將您的親子生活日常轉化為額外收入。無論是小朋友的成長片段、實用育兒心得、週末家庭好去處，還是親子旅行點滴，只要成為U Creator，到《社群》分享生活，就能將帖文流量變現！帖文觀看次數越多，賺得越多，誠邀各位爸媽一齊參與，輕鬆賺取額外育兒基金！

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SOURCE U Lifestyle