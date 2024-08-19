汽車之家818盛典圓滿播出 「超級IP」助推中國汽車品牌向上

人工智能碰撞前沿科技 打造汽車主題文藝大秀

今年的汽車之家818盛典，通過詮釋汽車與人之間的多種情感關聯，全景展示當代中國汽車產業的先進發展成果，為觀衆帶來沉浸式、極具未來感的光影視聽體驗。盛典通過最新技術與主持人互動等多樣形式，賦予車型展示更加年輕化、場景化，從開場到落幕，全方位展示人工智能在現代生活中的積極廣泛應用。

晚會中，AIGC生成的超現實大片突破了想象的邊界，刷新了觀眾的認知。主持人與晚會專屬AI「家家」對話，AI「家家」即時提取車型設計理念，並生成車型在超現實場景下行駛的動畫片段。晚會的舞台設計別具一格，以「翅膀」為原型，通過藝術處理將舞美塑造成一對極具科技感的翅膀，象征著中國汽車的未來之夢。舞台中央懸掛的菱形結構宛如科技飛船，不僅豐富了空間變化，還增添了力量感。首次大面積使用反光材質，使得舞台更具科技產品質感，突出了更加立體的工業形象，知名演藝明星同時登台獻唱，為觀眾帶來了一場場震撼心靈的文藝大秀。

聚焦行業前言熱點 打造全方位服務體驗

與往年不同，今年的盛典打破了傳統的宣講模式，通過展示大眾對汽車行業的關注點，宣講嘉賓的身份從分享者轉變為解答者，現場表達更具針對性、深度和價值，並邀請到復旦大學知名學者蔣昌建、綜合格鬥世界冠軍張偉麗、清華大學車輛與運載學教授張揚軍、國家一級演員吳樾、故宮博物院學術委員會主任單霽翔，五位業內大咖進行深度主題講答，他們從各自的專業領域出發，聚焦智能駕駛、中國汽車品牌、汽車進化等問題，為用戶詳細答疑解惑，帶來豐富且深度的洞察和分析。

晚會圍繞人類社會與汽車行業發展探索進行闡釋，指出中國汽車行業正在帶著勇氣和智慧，開啓全新的探索之旅。作為汽車生態領域的從業者，平安產險不斷探索，攜手汽車之家深化融合，構建一站式車生態，持續提升專業保障能力和平台優勢，更好服務合作夥伴與車主用戶，一起探索更大的世界，助力中國汽車產業健康、可持續發展。在「818全球汽車節」期間，平安好車主提供代駕、加油、救援等多項服務，助力用戶一站式「看選買用換」的全方位服務體驗。

縱觀整個汽車行業，儘管時代的主體、行業的發展和用戶的需求都在不停地變化，但汽車之家的行業使命感卻從未變過。從去年的「極智耀未來」到今年的「眾志見未來」，汽車之家818盛典也在不斷推陳出新，通過技術升級、內容創新，全面展示最新科技成果，同時助推行業發展，為消費者提供更優質的汽車消費和汽車生活服務。

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關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家