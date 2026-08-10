【盈利預告】港股澳企亞洲先鋒娛樂（8400.HK）發盈喜 料上半年淨利潤飆升近 90 倍

淨利潤表現方面，集團於盈喜公告中指出，預期 2026 年上半年除稅後全面收益總額約為 220 萬港元至 240 萬港元——相較 2025 年上半年錄得的 24,959 港元，實現大幅飆升近 90 倍。

董事會將收益及利潤的顯著增長，歸因於其核心業務板塊——電子娛樂設備（EGE）的技術銷售及分銷業務表現強勁，該業務於 2026 年上半年的收益較去年同期增長達 56.2%。

集團預期將於 2026 年 8 月底前正式公佈經審閱的 2026 年上半年中期業績。

亞洲先鋒娛樂首席財務官陳子倫先生表示：「集團於 2026 年上半年展現穩健的營運表現，核心 EGE 分銷業務的強勁增長為此奠定了堅實基礎。在財務業績持續復甦的同時，我們亦達成多項重要戰略里程碑，包括旗下澳門首家專業級撲克牌製造廠 BEE MACAU 正式投產，以及順利引入現金兌換技術方案。

雖然上述新業務尚處於初期營運階段，未於上半年產生直接營收貢獻，但已為集團未來的收入增長築牢根基。本次業績正面預告（盈喜）充分驗證了核心業務的強勁韌性，再加上這兩個新業務線，我們對未來的『一站式服務』佈局非常有信心。」

合規聲明及審慎提示

本新聞稿所載資料僅基於集團管理層參照現有未經審核綜合管理帳目及現有資料作出的初步評估，未經本公司核數師或審核委員會審閱或審核。亞洲先鋒娛樂現正整理集團截至 2026 年 6 月 30 日止六個月之中期業績。經審閱的中期業績預計將於 2026 年 8 月底或之前正式刊發。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

官方盈喜公告及相片

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關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE，股份代號：8400.HK）

亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE）成立於 2006 年，為香港聯合交易所創業板上市公司，是澳門領先的電子娛樂設備供應商。作為多家國際知名娛樂設備製造商的獨家分銷商，亞洲先鋒娛樂為澳門及亞太地區的綜合度假村提供技術解決方案、設備及本地化服務。

網址：apemacau.com

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