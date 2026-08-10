淘寶88VIP呈獻-NBA中國賽2026將於8月12日正式公開發售

新聞提供者金沙中國
10 8月, 2026, 14:58 CST
- 達拉斯獨行俠隊與侯斯頓火箭隊將於10月9日和11日在澳門威尼斯人綜藝館進行兩場季前賽 -
-來自亞洲各地的星光熠熠藝人陣容將在NBA中國賽及NBA球迷日中悉數亮相 -
澳門2026年8月10日 /美通社/ -- NBA與金沙中國有限公司（HKEx: 1928.HK）今日宣佈，淘寶 88VIP呈獻–NBA中國賽2026以及由阿里雲呈獻的NBA球迷日門票將於北京時間8月12日（星期三）中午12時公開發售，票務平台包括金光票務、淘寶88VIP、攜程旅行及澳門通*。NBA中國賽2026將於北京時間10月9日（星期五）晚上7時30分及10月11日（星期日）下午5時30分在澳門威尼斯人綜藝館舉行，達拉斯獨行俠隊和侯斯頓火箭隊將上演兩場季前賽對決。
NBA與金沙中國今日還宣佈，來自亞洲各地的星光熠熠藝人陣容將在NBA中國賽以及10月10日（星期六）下午3時30分於澳門威尼斯人綜藝館舉行的NBA球迷日中帶來表演：
- NBA中國賽2026將由Z世代組合KiiiKiii在中場休息期間帶來表演。
- 香港歌手、演員、MIRROR成員姜濤和K-Pop流行歌星EVAN（又名HEESEUNG）將在NBA球迷日現場演出。NBA球迷日將由說唱歌手、演員歐陽靖主持，通過豐富多彩的球迷娛樂活動展現NBA與籃球運動的魅力。屆時，獨行俠隊和火箭隊球員、娛樂團隊和吉祥物都將出席這些活動，內容包括技巧挑戰賽、三分球大賽、投籃之星挑戰賽，以及由職業扣將帶來的扣籃表演。
獨行俠隊目前擁有2016年NBA總冠軍和九屆NBA全明星球員卡爾•艾榮、2025-26賽季NBA年度最佳新秀古柏•法拉格，以及2026年首輪第9順位新秀莫雷兹•約翰遜。火箭隊目前擁有兩屆NBA總冠軍和16屆NBA全明星球員奇雲•杜蘭特、兩屆NBA全明星球員艾派倫•辛根，以及2024-25賽季NBA最佳防守第一陣容成員亞曼•湯臣。
今年的NBA中國賽將攜手金沙中國推出全新的數字網站 —— NBAChinaGames.com，球迷可以在這裡獲得有關比賽、周邊活動、球迷體驗、場地、門票資訊等最新的官方資訊。
淘寶88VIP呈獻–NBA中國賽2026將透過電視、數位媒體和社交媒體覆蓋200多個國家和地區的球迷。NBA中國官方綜合度假村合作夥伴金沙中國將擔任本次比賽的聯合主辦方和官方推廣合作夥伴。本次比賽及周邊活動還將獲得多個合作夥伴的支持，包括首席合作夥伴淘寶88VIP；NBA球迷日首席合作夥伴阿里雲；以及官方合作夥伴NIKE、螞蟻國際、亞馬遜雲科技、攜程、佳得樂、JACK & JONES、蒙牛、NEW BALANCE、瑞士天梭錶和Wilson。
比賽門票價格為澳門幣/港幣588元起，NBA球迷日門票價格為澳門幣/港幣488元起。
*票務平台：
金光票務
- 淘寶88VIP呈獻–NBA中國賽2026（線上平台）：
- NBA球迷日（線上平台）：
- 電話訂購：
- 澳門：+853 2882 8818
- 香港：+852 3065 9899
攜程旅行
- 線上票務：
https://contents.ctrip.com/activitysetupapp/mkt/index/nba26mo?popup=close
https://hk.trip.com/sale/w/ylqj3cozaochugeq/nbachinagames2026.html?locale=zh-hk
- 電話訂購：
- 澳門：+86-21 3406-4888
- 香港：+852-3008-3295 / 3002-3252
- 內地：95010 / 400-632-1088 / 400-830-6666
澳門通
- 線上票務：https://share.macaupass.com/sandsnba2026
- 電話訂購：
- 澳門：+853 2878-7873
淘寶88VIP會員中心（僅限會員）
- 線上票務：https://www.taobao.com（搜索88VIP）
SOURCE 金沙中國
分享這篇文章