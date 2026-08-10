淘寶88VIP呈獻-NBA中國賽2026將於8月12日正式公開發售

- 達拉斯獨行俠隊與侯斯頓火箭隊將於10月9日和11日在澳門威尼斯人綜藝館進行兩場季前賽 -

-來自亞洲各地的星光熠熠藝人陣容將在NBA中國賽及NBA球迷日中悉數亮相 -

澳門2026年8月10日 /美通社/ -- NBA與金沙中國有限公司（HKEx: 1928.HK）今日宣佈，淘寶 88VIP呈獻–NBA中國賽2026以及由阿里雲呈獻的NBA球迷日門票將於北京時間8月12日（星期三）中午12時公開發售，票務平台包括金光票務、淘寶88VIP、攜程旅行及澳門通*。NBA中國賽2026將於北京時間10月9日（星期五）晚上7時30分及10月11日（星期日）下午5時30分在澳門威尼斯人綜藝館舉行，達拉斯獨行俠隊和侯斯頓火箭隊將上演兩場季前賽對決。

NBA與金沙中國今日還宣佈，來自亞洲各地的星光熠熠藝人陣容將在NBA中國賽以及10月10日（星期六）下午3時30分於澳門威尼斯人綜藝館舉行的NBA球迷日中帶來表演：