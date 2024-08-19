順豐同城（9699.HK）將獲納入恒生綜合指數 料9月9日進入港股通

香港2024年8月19日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司(統稱「順豐同城」或「集團」)（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，根據恒生指數有限公司2024年8月16日公布的恒生指數系列檢討結果，順豐同城將獲納入以下恒生指數系列，相關變動將於2024年9月9日（星期一）起正式生效：

（1）恒生綜合指數（「恒生綜合指數」）；

（2）恒生綜合行業指數 - 工業（「恒生綜合行業指數 - 工業」）；

（3）恒生綜合中小型股指數（「恒生綜合中小型股指數」）；

（4）恒生綜合小型股指數（「恒生綜合小型股指數」）；

（5）恒生港股通原材料及工業指數（「恒生港股通原材料及工業指數」）

此舉標誌集團業務發展的重要里程碑，將有利公司交易流動性及估值提升。

恒生綜合指數是反映香港股票市場最有影響力的股價指數之一，涵蓋在香港聯合交易所有限公司主板上市證券總市值最高的95%，提供了一項全面的香港市場指標。恒生綜合指數可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準，有助全球及本地投資者制定投資策略。隨着順豐同城獲納入恆生綜合指數、恒生綜合行業指數 - 工業、恒生綜合中小型股指數、恒生綜合小型股指數、恒生港股通原材料及工業指數後，集團的股票將有資格在「港股通」上交易，而「港股通」是香港與中國內地資本市場投資者之間的股票買賣和投資渠道。

恒生港股通指數旨在反映通過港股通渠道可以投資的香港主板上市證券的整體表現。指數的選股範疇包括經港股通買賣之合資格股票，並額外加入流通性篩選，務求予中國內地投資者提供一項更具投資性的指標。詳情可瀏覽恒生指數有限公司網站(http://www.hsi.com.hk)所刊載之有關指數通告。

自2021年在香港聯交所主板掛牌上市至今，順豐同城業務收入及盈利能力持續成長，取得了良好績效，投資價值進一步釋放。展望未來，順豐同城將積極把握流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場趨勢帶來的機會，堅決投入到做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡中，提升中長期收入和利潤空間。集團將順應不斷變化的消費趨勢，專注於爲客戶、行業和社會服務，創造更多的靈活就業機會，為股東和客戶帶來更廣泛的價值創造。

SOURCE 順豐同城