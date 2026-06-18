香港ACTION 2.0正式發佈，E9 Premium重磅登場

2026香港國際汽車博覽會以「馭電出海·港通全球」為主題，全面展示全球汽車科技、智能出行科技供應鏈、低空經濟未來出行、科技創新與商業生態以及全球化服務支持等內容。6月18日開幕禮上，香港特別行政區行政長官李家超蒞臨致辭，充分彰顯了特區政府對汽車產業及新能源交通發展的高度重視。

本屆展會上，廣汽展出了8款車型，包括豪華舒適大七座MPV GAC E9、新潮時尚智能小型掀背轎車AION UT、豪華智能電動 SUV HYPTEC HT、高品質純電轎車AION ES、新硬派智駕SUV AION V共5款香港在售車型。其中，本次發佈的新款E9 Premium和AION UT Elite憑借香港定制化的重磅升級和極具誠意的售價，成為全場焦點，充分展現了香港消費者對廣汽品牌的熱情與期待。

發佈會當日，香港再出發大聯盟秘書長、全國港澳研究會副會長、香港融入國家發展大局基金會董事主席譚耀宗，全國政協委員、香港車博會組委會首席主席、香港中華廠商聯合會會長盧金榮等嘉賓參觀並體驗了此次參展產品，並對入港新車E9 Premium和AION UT Elite表達了高度讚賞。

從「追趕者」到「領跑者」，廣汽在香港的「速度與質量」

香港是全球新能源車滲透率最高的市場之一。2026年，香港電動車登記總數已超14.8萬輛，占比高達23%，四年增長逾4倍。作為亞洲最大、全球第三的國際金融中心，香港連續25年被評為全球最自由經濟體，更是中國車企高質量走向世界的橋頭堡。

在這片競爭最激烈、標準最嚴苛的土地上，廣汽交出了一份驚艷的答卷：今年1-2月，廣汽電動車銷量位列中國品牌前二、全品牌前三；3月單月批發量逼近2,000台，實現歷史性突破；4月，在香港全面取消「一換一」政策、步入「後補貼時代」的背景下，廣汽逆勢登頂電動私家車市場銷量第一；5月終端銷量同比增長293%。目前，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達11%，正以紮實的市場表現，在這一全球新能源標桿市場完成從「追趕者」到「領跑者」的戰略跨越。

廣汽的快速崛起，離不開對香港市場的深刻理解和真誠投入。產品層面，純電與混動雙技術路線協同發力，E9、AION UT、HYPTEC HT等多款高顏值、高品質車型精準命中本地出行需求。市場口碑層面，容祖兒、歐陽震華、葉倩文、張與辰等眾多香港明星名人選擇GAC，大批香港車主自發傳遞正向用車口碑。社會責任層面，全運會期間廣汽為香港賽區構建「零差錯、零故障、零擔憂」的用車保障；大埔災情期間，廣汽捐贈600萬元馳援受災市民，收穫無數香港市民的點贊與認可。

「你們的信賴，就是廣汽走得最穩、最遠的底氣。」 廣汽國際總經理衛海崗在發佈會上的這句話，成為廣汽與香港消費者之間最真實的情感註腳。

香港ACTION 2.0四大升級，開啟All New GAC香港新篇章

一年前，廣汽以全產業鏈生態建設的模式進入香港，發佈「香港ACTION 1.0」本地化行動計劃。過去一年，這一計劃成果斐然：在產品上，導入了符合本地場景的E9、AION UT、HYPTEC HT等戰略車型，滿足香港消費者多元化需求；在服務上，建成了8家陳列室、2家售後服務中心，率先上線GAC車主APP，逐步打通粵港澳大灣區供應鏈，提供香港-大陸認證服務，讓服務無界、出行無憂；在社會責任上，全運會用車保障、大埔災情馳援，廣汽用實際行動踐行「在香港，為香港」。這份沉甸甸的成績單，為廣汽在香港的持續深耕奠定了最堅實的根基。

立足過去，展望未來。衛海崗在發佈會現場正式宣佈：「香港ACTION 2.0戰略全面升級！我們將以科技與生態，在香港呈現一個All New GAC。」

服務深耕。 「讓廣汽的服務近一步，為您帶來的貼心多一度。」衛海崗在發佈會上這樣承諾。廣汽將持續加密服務中心網絡佈局，讓保養、維修、原廠配件更換更加便捷高效。依托大灣區供應鏈優勢，廣州核心零部件倉庫可保障快捷響應和高效配送。同時升級熟悉本地文化的專業團隊，推行7×24小時救援服務，落地GSSW廣汽國際銷售服務標準，以全球統一的高標準、高品質體驗服務香港用戶。

產品進階。自E9在香港上市以來，憑借出色產品力迅速贏得用戶認可，穩居新能源插混細分市場第一名。此次，針對香港路況和用車習慣，廣汽對E9進行了重磅升級，推出新款E9 Premium——座艙更豪華、底盤更舒適、續航無憂慮。新款E9 Premium在外觀上採用東方醒獅前臉與全新鈞玉灰車色，內飾升級二排雙零重力座椅與16揚聲器雅馬哈音響，標配L2級智能駕駛與高階泊車輔助，更以1032公里超長續航和6.05升超低油耗，徹底終結里程焦慮。

同時，AION UT Elite也正式亮相，這款由米蘭設計中心操刀的智能掀背轎車，以14.6英吋雙大屏、2750mm越級軸距和一體式熱成型雙門環安全設計，回應香港年輕消費者的城市通勤需求。未來，廣汽還將導入i60、S7、E8等戰略車型，覆蓋多元出行場景，讓「中國智造」在香港街頭經得起檢驗，也撐得起門面。

生態共振。「我們不止交付一台車，更全程幫你連接美好。」衛海崗指出，廣汽正持續打造能源補給、數字服務、軟件訂閱、出行服務等全週期出行生態。推進與如祺出行合作，讓香港市民不止享受廣汽車，更享受領先的智慧生活。同時佈局低空經濟、機器人等未來出行場景，用科技為香港用戶帶來更豐富、更便捷的移動生活體驗。

能源無憂。 依托香港特區政府推動20萬個充電車位建設目標，廣汽率先推動中國車企能源服務生態在香港落地。預計今年將合作建成22座充電站、88支快充槍，並實現32座場站、102支充電槍互聯互通。聯合Shell殼牌等本地運營商，廣汽國際App將接入30+充電站，優先佈局中環廣場等商業核心區域，重點部署240kW超充設備。「讓充電像去樓下買杯奶茶一樣簡單」衛海崗以此形容廣汽的能源佈局——這句本地化承諾，正在變成香港市民可感可知的現實。

以香港為支點，讓廣汽智造走向世界

廣汽的全球化，不是簡單地把車賣到全球，而是以「體系化出海」融入全球、服務全球。從維港兩岸的街頭巷尾，到香港車展的聚光燈下，廣汽用過硬的產品、貼心的服務和真誠的本地化承諾，贏得了香港消費者的信賴與選擇。正如衛海崗在發佈會上所說，「廣汽的全球化，不僅是把車賣到全球，而是把生態扎根當地，是真正意義上的『Going Global』！」

未來，廣汽將繼續堅定踐行 「在香港，為香港，融入香港，服務香港，貢獻香港」 的本地化戰略，以香港為全球化橋頭堡，攜手香港市民共赴更綠色、更智能的美好移動生活新未來，書寫中國汽車產業高質量出海的全新篇章！

SOURCE GAC