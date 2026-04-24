AdaKami參與印尼全國對話 強化欺詐風險管理

上述舉措在Indonesian Digitalization and Cybersecurity Association（簡稱ADIGSI）主辦的「數字欺詐與詐騙處理高層政策合作論壇」(Executive Policy Collaborative Forum on Handling Digital Fraud and Scams)上得到了體現。本次論壇匯聚了監管機構、網絡安全部門及行業協會代表，包括印尼金融服務管理局反詐騙中心、印尼國家網絡與密碼局(BSSN)、Indonesia Fintech Lending Association（簡稱AFPI）及印尼金融科技協會(AFTECH)。論壇強調，各方需協同發力，加強欺詐防範工作，完善反詐治理生態。

AdaKami與行業及監管相關方共同重申，將以技術、教育、合作為核心支柱，持續投入並強化欺詐防範工作，保護消費者權益。

印尼金融服務管理局反詐騙中心秘書處負責人Hudiyanto表示：「欺詐與數字詐騙已演變為一項系統性挑戰，需要監管機構、行業及相關方協同應對。」

AdaKami公共事務主管Karissa Sjawaldy補充道：「AdaKami將始終致力於加強消費者保護，包括升級技術驅動型安全體系、深化用戶安全教育，以及與監管機構和行業合作夥伴保持密切合作。」

AdaKami持續借助人工智能、機器學習、大數據等技術革新，升級安全基礎設施，守護平台用戶安全，並降低網絡威脅。同時，AdaKami認識到提升用戶安全意識對降低欺詐風險的重要性。通過開展#SelaluWaspada等常態化宣教活動，平台引導用戶警惕各類新型詐騙手段，包括妥善保管個人信息、識別常見詐騙套路、僅通過官方認證渠道辦理業務等。

AdaKami將始終聚焦強化風險管理、提升消費者信任度，助力印尼構建更具韌性的數字金融生態體系。

關於AdaKami

AdaKami成立於2018年，是印尼持牌金融科技借貸平台，由PT Pembiayaan Digital Indonesia運營，受印尼金融服務管理局監管。平台依托技術提供高效、可靠、便捷的融資服務，填補傳統金融機構與金融服務不足群體之間的服務空白。更多信息，可訪問官網：www.adakami.id

SOURCE AdaKami