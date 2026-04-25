AdaKami、不正リスク管理強化に関する全国対話に貢献

インドネシア・ジャカルタ、2026年4月25日 /PRNewswire/ -- デジタル詐欺の継続的な増加は、消費者保護とインドネシアのデジタル金融エコシステムの持続可能性に対するリスクの高まりを浮き彫りにしています。Financial Services Authority of Indonesia（OJK）傘下のIndonesia Anti-Scam Centre（IASC）のデータによると、2024年11月から2026年1月までに432,000件を超えるデジタル詐欺の報告が記録され、被害総額は約9兆1,000億インドネシアルピアに達しました。

これを受けて、OJK認可のフィンテック融資プラットフォームであるAdaKamiは、テクノロジー機能の強化、継続的なユーザー教育、関係者との協力を通じて、不正リスク管理の枠組みを引き続き強化しています。

Representatives from government and industry associations affirmed their commitment to strengthen fraud prevention and reinforce the anti-scam governance ecosystem in the Executive Policy Collaborative Forum on Handling Digital Fraud and Scams held by ADIGSI (PRNewsfoto/AdaKami)

この姿勢は、The Indonesian Digitalization and Cybersecurity Association（ADIGSI）が主催した「デジタル詐欺・スキャムへの対応に関するエグゼクティブ政策協働フォーラム（Executive Policy Collaborative Forum on Handling Digital Fraud and Scams）」にも反映されました。同フォーラムには、IASC OJK、National Cyber and Crypto Agency（BSSN）、Indonesia Fintech Lending Association（AFPI）、Indonesia Fintech Association（AFTECH）など、規制当局、サイバーセキュリティ当局、業界団体が一堂に会しました。同フォーラムでは、不正防止を強化し、詐欺対策ガバナンスエコシステムを強化するための協調的な取り組みの重要性が強調されました。

AdaKamiは、業界および規制当局の関係者とともに、消費者保護の中核的な柱としてテクノロジー、教育、協力を統合することで、不正防止を強化するというコミットメントと取り組みを改めて表明しました。

「不正やデジタル詐欺は、規制当局、業界、関係者が連携して取り組む必要のある構造的課題へと発展しています」と、IASC OJKのHead of SecretariatであるHudiyanto氏は述べています。

AdaKamiのChief of Public AffairsであるKarissa Sjawaldy氏は、次のように付け加えています。「AdaKamiは、テクノロジー主導のセキュリティシステムの高度化、ユーザー教育の強化、規制当局および業界パートナーとの緊密な協力の維持を通じて、消費者保護の強化に引き続き取り組んでいます。」

AdaKamiは、プラットフォーム上のユーザーを保護し、 サイバー脅威を軽減するために、AI、機械学習、ビッグデータなどの技術の高度化を通じて、セキュリティインフラを引き続き強化しています。同時にAdaKamiは、不正リスクの軽減におけるユーザー意識の重要性を認識しています。AdaKamiは、「#SelaluWaspada」キャンペーンなどの継続的な教育イニシアチブを通じて、個人情報の保護、一般的な詐欺手口の見分け方、認証済みの公式チャネルのみの利用など、進化する詐欺スキームに警戒し続けるようユーザーを啓発しています。

AdaKamiは引き続き、リスク管理の強化、消費者の信頼向上、インドネシアにおけるより強靭なデジタル金融エコシステムの支援に注力しています。

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AdaKamiについて

2018年に設立されたAdaKamiは、PT Pembiayaan Digital Indonesiaが運営し、OJKの監督を受ける、インドネシアで認可されたフィンテック融資プラットフォームです。AdaKamiは、テクノロジー主導の迅速で信頼性の高いサービスを通じて、利用しやすい融資を提供し、従来型の金融機関と十分な金融サービスを受けられていないコミュニティとのギャップを埋めています。詳細はこちら： www.adakami.id

SOURCE AdaKami