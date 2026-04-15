Addepar 選址新加坡作為亞太區樞紐

此舉彰顯 Addepar 持續拓展全球版圖，並在區內作出長遠策略投資

新加坡2026年4月16日 /美通社/ -- Addepar 作為專為環球投資專業人士而設的數據與人工智能 (AI) 平台，今日宣佈新加坡辦事處正式開幕，讓這個城邦國家成為其亞太區 (APAC) 樞紐，同時鞏固公司對該地區的長久承諾。

新辦事處坐落於新加坡金融與科技區的濱海灣金融中心，讓公司可加強客戶支援、擴展地區內業務足跡，並持續開發切合亞太區投資專業人士需要的產品。 另外亦進一步鞏固 Addepar 對新加坡作為亞太區業務核心樞紐的信心，並使研發及上市團隊與客戶更為緊密相連。

Addepar 自 2019 年起已服務亞太區客戶，地區內客戶群在過去兩年間增幅逾 130%。 新辦事處將其業務據點正式確立，協助公司在主要財富市場持續拓展。

Addepar 行政總裁 Eric Poirier 說：「新加坡是環球頂尖的金融中心，也是進入亞太區迅速增長投資生態系統的門戶，並極為重視創新及人才。 在此建立亞太區樞紐，既體現我們對該地區的承諾，亦讓我們能更有效地提供全球基礎設施及由數據驅動的洞察分析，以助投資專業人士進行大規模運作並作出更明智的決策。」

此項擴張建立在長期本地合作夥伴關係的基礎之上。 作為新加坡經濟發展局 (EDB) 與新加坡企業發展局投資平台 SG Growth Capital 的旗下分支，EDBI 參與了 Addepar 於 2025 年進行的 G 輪融資，體現雙方同樣對 Addepar 的全球策略充滿信心。

EDBI 合夥人 Charmaine Kng 表示：「我們很高興能夠支持 Addepar 在新加坡設立其亞太區樞紐，當中包括設置卓越中心 (Centre of Excellence) 並賦予產品工程能力。 此進一步展現新加坡作為財富與資產管理創新可靠樞紐的地位，我們深信 Addepar 將大有可為，為新加坡金融生態系統的蓬勃發展作出積極貢獻。」

時至今日，全球約 60 個國家有超過 1,400 間公司使用 Addepar 管理資產及提供意見，涉及的資產總值達 9 萬億美元。 新設立的新加坡樞紐加強鞏固 Addepar 服務北美洲、拉丁美洲、歐洲、中東及亞太區客戶的能力，讓全球投資專業人士得以更清晰、更自信地從容作出決定。

關於 Addepar

Addepar 是全球數據與人工智能平台，讓投資專業人士把複雜的財務資料轉化為實際可行的情報。 Addepar 將投資組合、市場與客戶數據統一於全面的投資組合視圖，並於投資及客戶工作流程中，提供由人工智能驅動的洞察分析。 全球 60 個國家有超過 1,400 間公司使用 Addepar 管理資產及提供意見，涉及的資產總值達 9 萬億美元。 Addepar 的開放平台整合了接近 650 個軟件、數據及諮詢合作夥伴，為不同規模及複雜程度的企業提供全面的端對端投資運作支援。 Addepar 在全球多處設有辦事處，包括紐約市、鹽湖城、倫敦、愛丁堡、浦那、杜拜、日內瓦、聖保羅及新加坡，為各地客戶提供服務。

關於 SG Growth Capital

SG Growth Capital 是新加坡經濟發展局 (EDB) 與新加坡企業發展局 (Enterprise Singapore) 的策略投資平台。 我們透過投資部門 EDBI 及 SEEDS，支援全球龍頭企業及本地初創公司，以新加坡為基地推動創新。

SOURCE Addepar