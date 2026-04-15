Addepar、シンガポールをアジア太平洋地域のハブとして設立

今回の動きは、Addeparの継続的なグローバル展開と、同地域における長期的な戦略投資を示すものです。

シンガポール, 2026年4月15日 /PRNewswire/ -- 投資専門家向けのグローバルなデータ・AIプラットフォームを提供するAddeparは本日、シンガポールオフィスを開設し、同都市国家をアジア太平洋地域のハブとして位置付けるとともに、同地域への長期的なコミットメントを強化することを発表しました。

シンガポールの金融・テクノロジー地区であるマリーナ・ベイ・ファイナンシャル・センターに位置する新オフィスは、顧客サポートを強化し、地域でのプレゼンスを拡大し、APACの投資専門家のニーズに合わせた製品の開発を継続することを可能にします。また、研究開発チームと市場投入チームを顧客により近づけることで、シンガポールをAPAC事業の中核拠点とするAddeparの確信をさらに強めるものです。

Addeparは2019年以降、APAC全域のクライアントをサポートしており、過去2年間で地域のクライアント基盤は130％以上成長しています。この新オフィスは、同社のプレゼンスを正式なものとし、主要な資産運用市場における継続的な拡大を支援するものです。

「シンガポールは世界有数の金融センターであり、アジア太平洋地域の急成長する投資エコシステムへのゲートウェイです。また、イノベーションと人材に大きな焦点を当てています」と、 Addeparの最高経営責任者（CEO）であるEric Poirierは述べています。「当社のAPACハブをここに設立することは、この地域へのコミットメントを示すものです。また、投資専門家が大規模な運用を行い、より適切な意思決定をするために必要なグローバルインフラとデータ主導のインサイトを、より良く提供できる体制を整えるものでもあります。」

今回の拡大は、長年にわたる現地パートナーシップの上に成り立っています。EDBとEnterprise Singaporeの投資プラットフォームであるSG Growth Capitalの一部門、EDBIは、Addeparの2025年シリーズG資金調達ラウンドに投資しました。これはAddeparのグローバル戦略に対する共通の確信を反映しています。

「当社は、Addeparがシンガポールにセンター・オブ・エクセレンス（Centre of Excellence）や製品エンジニアリング機能を含むアジア太平洋拠点を設立するにあたり、これを支援できることを喜ばしく思います。これは、シンガポールがウェルス・マネジメントとアセット・マネジメントにおけるイノベーションの信頼できる拠点としての地位をさらに高めるものです。また、当社は、Addeparがシンガポールの金融エコシステムの成長に貢献する大きな機会があると考えています」と、EDBIのパートナーであるCharmaine Kngは述べています。

現在、約60カ国の1,400社以上の企業が、9兆米ドルの資産を管理・顧問するためにAddeparを利用しています。シンガポールの新拠点は、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域の顧客に対するAddeparのサービス提供能力をさらに強化し、世界中の投資専門家がより明確で確信を持った意思決定を行えるようにします。

Addeparについて

Addeparは、複雑な金融情報を実用的なインテリジェンスに変換する力を投資専門家に提供する、グローバルなデータ・AIプラットフォームです。Addeparは、ポートフォリオ、市場、顧客のデータを統合してトータルなポートフォリオビューを実現し、投資および顧客ワークフローの中でAIを活用したインサイトを提供します。世界60カ国の1,400社以上の企業が、9兆ドルの資産を管理・顧問するためにAddeparを利用しています。Addeparのオープンプラットフォームは、約650のソフトウェア、データ、コンサルティングパートナーと統合されており、あらゆる規模や複雑性の企業におけるエンドツーエンドの投資運用を強力にサポートします。Addeparは、ニューヨーク、ソルトレイクシティ、ロンドン、エディンバラ、プネ、ドバイ、ジュネーブ、サンパウロ、シンガポールにオフィスを構え、世界中のクライアントをサポートしています。

SG Growth Capitalについて

SG Growth Capital は、シンガポール経済開発庁（EDB）とEnterprise Singaporeの戦略的投資プラットフォームです。当社の投資部門であるEDBI とSEEDSを通じて、当社はグローバルリーダーや地元のスタートアップを支援し、シンガポールからイノベーションを推進しています。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2299460/5913006/Addepar_Logo.jpg

SOURCE Addepar