ADNOC Gas公佈強勁第三季業績；董事會批准策略更新

ADNOC Gas行政總裁Ahmed Alebri博士表示：「我們的第三季業績充分證明了我們強勁的表現，而我們更新的策略則為業務未來發展奠定基礎，目標是在2029年之前實現超過40%的EBITDA增長。我們致力於透過雄心勃勃的增長計劃和預期每年5%的股息增長，為股東創造卓越的價值。

透過推進我們的項目並優化現有資產，我們將繼續支持阿聯酋的產業多元化，同時透過不斷擴展的基建設施，為本地客戶提供更多天然氣。」

Ahmed Alebri博士補充道：「此外，憑藉我們的脫碳計劃，我們將幫助滿足全球對低碳天然氣日益增長的需求，並將ADNOC Gas定位為全球可持續天然氣行業的領導者。」

第三季業績

ADNOC Gas第三季收入達62.81億美元，同比增長8%，連續第四個季度超過60億美元。業績增長主要受到銷售量上升以及出口交易液體價格環境改善的推動。EBITDA同比增長18%，達到22.05億美元，保持穩健的35% EBITDA利潤率。自由現金流為11.84億美元。

2024年前九個月，淨收益同比增長18%，達到36.2億美元。這主要歸因於出口交易液體和液化天然氣（LNG）量增長6.5%、銷售氣體同比增長4.5%，以及國內天然氣增長3.5%。前九個月的業績進一步得到液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）價格改善所推動。因此，2024年前九個月的EBITDA達到63.7億美元，同比增長18%。

策略更新

在阿聯酋，預計到2030年天然氣需求的年增長率將達到6%，而在首次公開募股（IPO）時預期為2%。這一需求的強勁增長將由更高的經濟活動、人口增長和工業擴張推動，並由人工智能數據中心和食品行業作為支撐。

為了參與這一新增需求增長，ADNOC Gas計劃將2025至2029年的資本支出從130億美元增加至150億美元，這將推動到2029年EBITDA增長超過40%。

所有ADNOC Gas項目均遵循嚴格的資本管控，這導致了ESTIDAMA管道網絡項目的轉交以及哈布尚二氧化碳回收（Habshan CO2 Recovery）項目的資金由ADNOC Group負責。這兩個項目將繼續由ADNOC Gas負責管理和營運。同時，液化天然氣2.0項目——達斯島（Das Island）的更新和擴建工程已被取消。

ADNOC Gas直到2029年的主要重點將是開發和交付三個正在建設中的大型項目（已完成最終投資決策，簡稱「FID」）。這些項目包括：乙烷回收與貨幣化最大化（Maximization of Ethane Recovery and Monetization，簡稱「MERAM」）項目，將提供每年高達340萬噸的乙烷和天然氣液體（NGL）生產能力；IGD-E2項目，將擁有每日3.70億標準立方英尺（mscfd）的天然氣處理能力；以及Ruwais LNG項目，將具備每年生產高達960萬噸液化天然氣（LNG）的能力。

更新的增長策略還推動了大型預投資決策（pre-FID）項目的設計和概念研究，以應對隨著ADNOC擴展上游生產能力，該公司天然氣處理能力的顯著提升，以及巴布氣田氣頂（Bab Gas Cap）項目，這些項目預計將在2029年後完成。

百萬美元 Q3 23 Q2 24 Q3 24 同比（%） 環比（%）







Q3 24 對比 Q3 23 Q3 24 對比 Q2 24 收入 5,807 6,076 6,281 8 % 3 % 銷售成本（COGS） -3,466 -3,480 -3,581 3 % 3 % 營運開支（Opex） -479 -510 -495 3 % -3 % EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤） 1,863 2,086 2,205 18 % 6 % 淨收益 1,116 1,190 1,243 11 % 4 % 稅息折舊及攤銷前利潤率 32 % 34 % 35 % 303個基點 77個基點 淨收益利潤率 19 % 20 % 20 % 59個基點 21個基點 自由現金流 1,308 1,002 1,184 -9 % 18 %

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ADNOC Gas簡介

*ADNOC Gas指的是阿布達比國家石油集團天然氣公司「ADNOC Gas plc」及其附屬公司（統稱「ADNOC Gas」或「本公司」）（阿布達比證券交易所代碼：ADNOCGAS）（國際證券識別號碼ISIN：AEE01195A234），為世界一流的綜合天然氣處理公司。我們覆蓋整個天然氣價值鏈，從接收來自ADNOC的原料（透過大型長壽命的天然氣處理和分餾設施）到將產品銷售給本地和國際客戶。ADNOC Gas供應約60%的阿聯酋銷售氣體需求，並為超過二十個國家/地區的最終客戶提供服務。如需了解詳情，請瀏覽：www.adnocgas.ae

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SOURCE ADNOC Gas