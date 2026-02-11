ADNOC Gas 2025 年淨收益達 52 億美元創下新高
董事局通過 2025 年度的 36 億美元股息
2025 年，國內燃氣業務表現強勁，銷售量增長 4% 帶動 EBITDA 按年攀升 10%
富氣開發項目第二及第三階段的最終投資決定，目標於 2026 年第一季度作出，以強化長期產能增長
阿聯酋阿布扎比2026年2月11日 /美通社/ -- ADNOC Gas plc 及其子公司（統稱「ADNOC Gas」或「該公司」）(ADX: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234) 今日公佈，淨收益1創下 52 億美元的紀錄，較 2024 年增長 3%，足以駕馭商品週期，業績持續穩健。 儘管布蘭特原油平均價格降至 69 美元，按年下跌 14%，但公司仍錄得破紀錄的全年業績，這凸顯其長期策略的強大成效。 2025 年淨收益表現強勁，主要動力來自本地燃氣業務，其銷售量按年增長 4%，加上商業條款改善，帶動 EBITDA 上升 10%。
ADNOC Gas 行政總裁 Fatema Al Nuaimi 表示：「2025 年，是 ADNOC Gas 關鍵的一年。 我們在投資推動增長之際，收益亦創下新高，這顯示我們業務強韌、擴展力強，並且與全球市場緊密相連。 隨著市場對可靠燃氣供應的需求不斷攀升，ADNOC Gas 已蓄勢待發，憑著充分信心及穩健步伐，致力服務阿聯酋及國際市場。」
展望未來，ADNOC Gas 憑著其策略佈局，將能持續把握 2026 年後國內需求的增長氣勢。此優勢建基於策略性基礎建設投資，當中包括 ADNOC Estidama 燃氣管道項目，該項目不僅將延伸供應網絡至北部酋長國，更為阿聯酋達致燃氣自給自足的長遠目標帶來堅實動力。 富氣開發項目 (RGD) 第二及第三階段的最終投資決定 (FID)，預計在 2026 年首季拍板。 這項擴建計劃受惠於 ADNOC 上游業務的增長，乃一大關鍵項目，將有助 ADNOC Gas 在 2029 年前將總產能提升 30%。 在全球燃氣需求持續上升之際，ADNOC Gas 正胸有成竹地加大投資，一方面支持阿聯酋能源安全，另一方面則拓展國際市場。
即使出口市場價格走軟，2025 年第四季度淨收益仍有 12 億美元。 相比 2024 年第四季度，ADNOC Gas 銷售業績錄得 5% 的增長，此佳績主要源於國內燃氣業務的強勢帶動；即使在 2025 年最後一季阿聯酋天氣較為和暖的情況下，市場需求依然穩固。 整體來說，2025 年第四季度國內調整後 EBITDA 按年增長 6%2。 需求得以持續，實在有賴強健的工業領域，該領域推動阿聯酋在 2025 年實現了 4.8% 的 GDP3 增長。
2025 年，隨著數個重大項目穩步推進，資本開支攀升至 36 億美元。 2025 年，我們正式啟動富氣開發項目第一階段，藉此擴充國內燃氣處理能力，並利用新增的富氣資源，提升出口貿易液體的產量，此進展與 ADNOC Gas 的策略部署一脈相承。
繼 IGD–E2 於 2025 年最後一季投產後，ADNOC Estidama 燃氣管道項目正按計劃推進，旨在為北部酋長國的工業及公用事業客戶提供更完善的供應接入。 這些項目齊頭並進，共同鞏固 ADNOC Gas 作為阿聯酋工業增長關鍵推動力量的地位，並建構長期能源安全的堅實支柱。
ADNOC Gas 確認，2025 財政年度股息總額為 35.84 億美元。具體而言，17.92 億美元的中期現金股息已於 2025 年 9 月派發；8.96 億美元的季度股息已於 2025 年 12 月派發；至於 8.96 億美元的末期股息，預計將於 2026 年 4 月派發，此項有待股東周年大會 (AGM) 審議批准。 2025 財政年度股息符合公司穩健的派息政策，即每年增加年度股息 5%，同時也反映公司自由現金流強勁，超出股息承諾金額超過 5 億美元。
重要亮點：
- 全年淨收益 52 億美元創下新高，按年增長 3%
- 2025 年資本支出增至 36 億美元，按年飆升 98%
- ADNOC Gas 確認 2025 年度股息總額為 35.84 億美元
|
百萬美元
|
2024 年第四季度
|
2025 年第三季度
|
2025 年第四季度
|
按年百分比
|
按季百分比
|
2025 年第四季度對比
|
2025 年第四季度對比
|
2024
|
2025
|
2025 財政年度與
|
收益
|
6,060
|
5,931
|
5,482
|
-10 %
|
-8 %
|
24,428
|
23,473
|
-4 %
|
COGS
|
-3,299
|
-3,217
|
-2,906
|
-12 %
|
-10 %
|
-13,770
|
-12,782
|
-7 %
|
Opex
|
-479
|
-537
|
-533
|
11 %
|
-1 %
|
-2,009
|
-2,054
|
2 %
|
EBITDA
|
2,282
|
2,178
|
2,043
|
-10 %
|
-6 %
|
8,648
|
8,636
|
0 %
|
淨收益
|
1,381
|
1,338
|
1,173
|
-15 %
|
-12 %
|
5,001
|
5,166
|
3 %
|
EBITDA 利潤率
|
37.7 %
|
36.7 %
|
37.3 %
|
-38bps
|
+55bps
|
35.4 %
|
36.8 %
|
+139bps
|
淨收益利潤率
|
22.8 %
|
22.6 %
|
21.4 %
|
-139bps
|
-115bps
|
20.5 %
|
22.0 %
|
+153bps
替代績效計量：
- 上述財務資料已包括 ADNOC Gas 按權益比例綜合合資企業 (JV) 的財務業績。
- EBITDA 已按權益比例綜合合資企業業績，意指息稅折舊攤銷前收益。
- 上述財務數據與根據國際財務報告準則編製的財務報表之間的對帳調整，已載於管理層討論及分析報告。
1 2025 財政年度所有業績數字均為初步未經審核
2 已呈報的 2024 年第四季度 EBITDA，已計入一項涉及整個 2024 年度而總值 1.88 億美元的國內燃氣合約續約
3 資料來源：國際貨幣基金組織，2025 年 10 月
謹慎聲明：
本公告載有涉及 ADNOC Gas 財務狀況、經營業績及業務的前瞻性陳述。 所有非屬歷史事實的陳述，均屬或可能被視作前瞻性陳述。 前瞻性陳述乃基於管理層當前預期與假設而作出的未來預期表述，其涉及已知及未知的風險與不明朗因素，可能導致實際業績、表現或事件與相關陳述所明示或暗示者出現重大差異。 ADNOC Gas 並無義務因應新資訊、未來事件或其他資料而公開更新或修訂任何前瞻性陳述。 實際業績可能與本公告所載前瞻性陳述中所述、暗示或推斷者出現重大差別。 讀者不宜過分依賴前瞻性陳述。
關於 ADNOC Gas
ADNOC Gas 於阿布扎比證券交易所上市（ADX 代號：「ADNOCGAS」/ ISIN：「AEE01195A234」），是世界一流的大型綜合燃氣處理及銷售企業，業務涵蓋整個天然氣價值鏈：從接收 ADNOC 的原料開始，透過大型且壽命長的燃氣處理與分餾設施營運業務，最終將產品銷售予國內及海外客戶。 ADNOC Gas 為阿聯酋提供約六成的銷售燃氣需求，同時為超過 20 個國家的終端客戶供應燃氣。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.adnocgas.ae
有關投資者查詢，請聯絡：
Richard Griffith
投資者關係副總裁
+971 (2) 6037445
[email protected]
有關媒體查詢，請聯絡：
Colin Joyce
企業傳訊副總裁
+971 (2) 6037444
[email protected]
