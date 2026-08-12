ADNOC Gas 第二季度業績穩健，敲定重大增長項目最終投資決策

面對充滿挑戰的經營環境，ADNOC Gas 憑藉穩健的業務基礎、嚴謹的執行力及行之有效的長期戰略，第二季度的淨收入表現依然強韌，超越了業績指引。」

這些投資決定推動 ADNOC Gas 將 2023-2030 年的 EBITDA 增長目標，由先前公佈的 2023-2029 年間逾 40% 增長目標，上調至增長 60% [1]。這次目標上調反映了公司項目組合的長遠價值潛力，以及其審慎的資本配置策略。為實現此宏圖，ADNOC Gas 預計將在 2026 至 2030 年間投資約 280 億美元。

公司已就富氣開發項目第二及第三期批出總值 82 億美元的 EPC 合約，其中第二期價值 39 億美元的合約由 Wison Engineering 承攬，第三期價值 43 億美元的合約則授予 Tecnimont。這些合約建基於 2025 年 6 月公佈的第一期項目之上，旨在擴建關鍵處理裝置，以提升產能和營運效率。

第二期將由 Wison Engineering 交付，計劃在 Habshan 設施增設一條新的天然氣處理生產線，擴大 ADNOC Gas 的處理能力，支援阿聯酋的下游產業及石化行業發展。 第三期將由 Tecnimont 交付，計劃在 Ruwais 增設一條新的天然氣凝液 (NGL) 分餾生產線，提高高價值液體的回收率以供出口，從而強化 ADNOC Gas 的全球客戶網絡。

連同第一期的 50 億美元投資，新合約推動富氣開發項目的總投資額增至 132 億美元。隨著 ADNOC 推進其產能擴展目標，該項目將可處理更多相關的伴生氣體。

執行全球頂尖的天然氣增長項目

ADNOC Gas 正推行業內其中一項最大規模的天然氣增長計劃，當中涵蓋四大超級項目：Ruwais 液化天然氣、乙烷回收最大化 (MERAM)、Estidama 及富氣開發項目。這些項目預計將合共創造 134 億美元的國內價值 (ICV)，為阿聯酋的經濟及工業多元化作出重要貢獻。項目持續推進，其中 MERAM 項目預計於 2027 年交付，而 Ruwais 液化天然氣及 Estidama 項目均按計劃順利進行。ADNOC 在天然氣價值鏈的持續投資，為此增長提供強大動力，包括近期開發的 Bab Gas Cap 和 Umm Shaif Gas Cap 項目。這些項目將帶來更多天然氣和伴生氣體凝液，納入 ADNOC 的綜合價值鏈，為擴大原料供應、液化天然氣出口及增加收入來源提供支持。

擴大 AI 與機械人技術應用

ADNOC Gas 亦正擴大 AI 及機械人技術的應用，包括航拍無人機、四足巡檢機器人到儲罐爬行器等，這些技術有望將檢查成本降低高達 75%，同時將檢查速度提升 15 倍，並在公司邁向自主營運的過程中，讓員工遠離高危工作環境。

業績概覽

ADNOC Gas 2026 年第二季度淨收入為 6.65 億美元，高於第一季公布的 4-6 億美元指引上行範圍，受惠於國內燃氣業務穩定的利潤率。

在強勁的營運現金流支持下，董事會批准於 2026 年 9 月派發 9.4 億美元的季度股息，符合公司承諾至 2030 年的 5%年度股息增長目標。ADNOC Gas 仍是阿布扎比證券交易所 (ADX) 上派息最多的公司。

Habshan 廠區事故應對

針對 4 月 3 日及 8 日在 Habshan 廠區發生的安全相關事故，ADNOC Gas 迅速採取行動，將保障安全及減低客戶影響列為首要任務。公司已完成技術評估，復原工作進度理想，天然氣供應在 5 月已恢復至 85%，超越原定的年底目標。

2026 年第三季及全年展望

第二季期間，霍爾木茲海峽的海上運輸受阻，影響部分產品的付運。ADNOC Gas 透過主動庫存、物流及供應鏈管理，與客戶及合作夥伴緊密協作，應對挑戰並盡力履行承諾。

展望第三季，假設霍爾木茲海峽的海上運輸持續受阻，ADNOC Gas 預計淨收入將介乎 6 億至 8 億美元。展望未來，如海上營運能在第四季度全面恢復，且市場價格回穩，公司預計 2026 全年淨收入將介乎 35 億至 40 億美元。

注意事項：

本公告包含有關 ADNOC Gas 財務狀況、營運業績及業務的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均為或可能被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於管理層目前的預期和假設，並涉及已知及未知的風險與不確定性（包括但不限於海上航線中斷（包括霍爾木茲海峽）、地緣政治發展、商品價格及產品變現價值的波動、與 Habshan 廠區相關的營運風險，以及重大資本項目的執行時間與進度），該等風險與不確定性可能導致實際結果、表現或事件與此等陳述所明示或暗示的內容有重大差異。無論是因出現新資訊、未來事件或其他資訊，ADNOC Gas 均不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。實際結果可能與本公告所載前瞻性陳述中明示、暗示或推斷的結果有重大差異。讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

ADNOC Gas 簡介

ADNOC Gas (ADX: ADNOCGAS)（國際證券識別碼：AEE01195A234) 是一間世界級的大型綜合天然氣加工和銷售公司，遍及整個天然氣價值鏈，從透過大型長久的天然氣處理和分餾設施接收 ADNOC 的原料再到將產品銷售給本地和國際客戶。ADNOC Gas 滿足阿聯酋約 60% 銷售天然氣需求，並向超過 20 個國家及地區終端客戶提供天然氣。如需了解詳情，請瀏覽：www.adnocgas.ae

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[1] 基於布蘭特原油每桶 70 美元的價格假設

SOURCE ADNOC Gas