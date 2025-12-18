Agricultural Corporation Geumsan Insamju透過參加國際博覽會加速海外擴張

韓國首爾2025年12月18日 /美通社/ -- 韓國傳統酒類生產商Agricultural Corporation Geumsan Insamju（農業公司錦山人參酒）將出席2025年12月25日至29日在香港島和灣仔地區舉辦的一場國際博覽會，加緊拓展海外市場的步伐。

錦山郡和錦山人參藥草產業振興院正積極支持Geumsan Insamju的傳統酒類產品拓展全球市場。此舉是2022年推出的旨在推動錦山人參在國際市場實現本地化和商業化的整體策略的一部分。透過在香港、越南、馬來西亞等重點海外市場舉辦出口諮詢會及展覽，該公司旨在接洽當地買家，並實現切實的出口成果。

Agricultural Corporation Geumsan Insamju的一位負責人表示：「進軍海外市場不僅僅是出口產品，更需要制定符合當地酒文化與趨勢的策略。」該公司計劃加強與當地買家的合作，拓寬包括Geumseol在內的旗艦產品及其他Geumsan Insamju產品的全球銷售渠道。

