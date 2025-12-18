Agricultural Corporation Geumsan Insamju透過參加國際博覽會加速海外擴張

新聞提供者

Agricultural Corporation Geumsan Insamju

18 12月, 2025, 16:36 CST

韓國首爾2025年12月18日 /美通社/ -- 韓國傳統酒類生產商Agricultural Corporation Geumsan Insamju（農業公司錦山人參酒）將出席2025年12月25日至29日在香港島和灣仔地區舉辦的一場國際博覽會，加緊拓展海外市場的步伐。

錦山郡和錦山人參藥草產業振興院正積極支持Geumsan Insamju的傳統酒類產品拓展全球市場。此舉是2022年推出的旨在推動錦山人參在國際市場實現本地化和商業化的整體策略的一部分。透過在香港、越南、馬來西亞等重點海外市場舉辦出口諮詢會及展覽，該公司旨在接洽當地買家，並實現切實的出口成果。

Agricultural Corporation Geumsan Insamju的一位負責人表示：「進軍海外市場不僅僅是出口產品，更需要制定符合當地酒文化與趨勢的策略。」該公司計劃加強與當地買家的合作，拓寬包括Geumseol在內的旗艦產品及其他Geumsan Insamju產品的全球銷售渠道。

SOURCE Agricultural Corporation Geumsan Insamju

來自同一來源

錦山人參酒以"Geumseol"瞄準日本潮流青年

Agricultural Corporation Geumsan...

錦山人參酒旗下產品Geumseol進軍日本高端利口酒市場獲讚譽

韓國傳統人參酒生產商Agricultural Corporation Geumsan Insamju（韓國農業公司錦山人參酒）宣佈正在著力強化在日本市場的競爭力。在東京近期舉辦的國際酒類品鑒活動中，該公司展出旗艦產品Geumseol，收穫日本買家好評，被贊為「獨特且精緻的韓國利口酒」。...
此來源更多新聞稿

探索

食品與飲料

食品與飲料

飲料

飲料

相關題材的新聞稿